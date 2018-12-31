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17歲高中輟學就賺進44萬　今坐擁兩家市值千億公司

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▲▼ 車和家,汽車之家,李想。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 車和家創始人李想。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

李想高中輟學就開始創業，17歲時就賺進44萬，前後三次創業，已造就兩家市值百億公司、一間市值百億公司，成為了人人稱羨的億萬富豪，而他所建立的汽車之家，更是目前大陸第一的汽車領域類網站。

綜合陸媒報導，李想生於1981年，父母都是教師，因為雙親長年在外教課，所以他在很小的時候就被送到了農村和奶奶一起生活。90年代，大陸掀起了第二次電腦學習潮，李想就是這個時候，在一本雜誌中第一次看到了電腦。

在看到電腦之後，他就被這個新鮮事物迷住了，於是他將自己的零用錢都用來買電腦雜誌。1997年，他擁有了自己的第一台電腦，當時價值近8000元人民幣；有了電腦之後，他用了三個月的時間把它研究徹底了，甚至在雜誌上發現了很多以前不知道的錯誤。

之後，通過對電腦的鑽研，他寫出了一篇有關電腦硬體的文章，隨即被媒體採用，他更為此賺到人生的第一個500元人民幣（約2236元台幣）。這直接激發了他的寫作興趣，他寫了一篇又一篇的文章投稿，每個月能拿到稿費近200元人民幣（約894元台幣）。

1998年，他自己架設了一個網站，上面主要刊登自己寫的文章。3個月後，這個網站被一家廣告商看中，以10萬元人民幣（約44萬台幣）買下了廣告，當時他年僅17歲。從此，他將自己的全部身心都投入到了研究互聯網中。

另一方面，由於在校成績不理想，所以他選擇在高中輟學出來創業，更得到了父母的支持；2000年，他和一位朋友創辦了一家IT領域的網站「泡泡網」，一年後，他成功的將公司遷到了北京。李想在北京的生活也非常辛苦，一個人在北京林業大學旁邊一個不滿60平方公尺的房間裡，白天辦公晚上睡覺。

當時所有人都不看好李想，他也曾感慨「我做出這個選擇的時候，所有的人都不支持我，因為當時他們不知道我到底做的是什麼。」

當時行業的競爭非常激烈，中關村在線、IT68等一批行業大佬都正蓬勃發展成長。不久之後，他開始轉變思路，尋找新的創業方向。2005年，他創辦了「汽車之家」網站；2006年，李想被評為十大創業新鋭，那年他年僅25歲。但2008年的金融危機讓公司陷入了困境，理想為了解救公司，他不得不出售55%的股份給一家外國公司，至此，他也失去了公司的控制權。

▲▼ 車和家,汽車之家,李想。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 汽車之家在紐交所上市。（圖／翻攝自百度百科）

當時的汽車之家，是國內最大的汽車領域的網站。2013年，汽車之家上市，市值近40億美元（約1226億台幣），因李想僅僅持有不到5%的股份，身價只有1.5億美元（約46億台幣）。目前汽車之家市值約為133.24億美元（約4085億台幣）。

公司上市後的他又開始搜尋起了創業項目，當時電動汽車領域發展迅速，於是他辭去了汽車之家的職務，在一個月後創辦了「車和家」。

同時，車和家還與滴滴出行成立了一家合資公司，雙方將在「打造共乘市場專屬的智慧電動車產品」、「智能化車隊的運營及服務」與「自動駕駛的規模化應用」等方面展開深度合作。

到目前為止，車和家拉了三輪融資（天使輪、A輪、B輪），累計獲得融資57.55億元人民幣（約257億台幣），融資後車和家估值超過20億美元（約613億台幣）。

除了汽車的家、車和家之外，在2015年，李想和劉強東、李斌、騰訊等共同出資成立了高端汽車品牌「蔚來汽車」，並擔任董事。蔚來汽車於今年9月在美國上市，截至到今天市值近70億美元（約2146億台幣），對於這次創業，李想曾說「要麼死，要麼千億美金」

▲▼ 車和家,汽車之家,李想。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 李想和劉強東、騰訊等合資的汽車品牌蔚來汽車。（圖／翻攝自百度百科）

2018年10月，李想帶著他沒有里程限制的智慧電動車「理想智造ONE」正式亮相，他接受採訪時說「我們要做的就是行業第一，利潤第一，銷量第一，第二都不行。」但這款被李想寄予厚望的產品剛剛發佈，卻受到業內人士的普遍不看好。

不過實際上，李想創業20多年來每個選擇幾乎都不被看好，結果卻都證明他的每一次堅持是正確的，因此此次的智慧型電動車還是引起不少關注，也讓李想未來的動向更加引人注目。

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