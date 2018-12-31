Smart智富／疾風知勁草



文／Smart智富雜誌 朱紀中



2018年在中秋節前，我受邀到成衣大廠聚陽實業（1477）分享個人理財。去之前，我發現投信短短1個多月買超該公司股票1萬1,000張，演講當天，我就對聚陽員工說：「你們只要認真工作、存公司股票，應該就能繳出不錯的理財成績單！」

現在回頭看，我的推測沒錯！這段期間台股大跌，聚陽股價卻逆勢上漲18%。分析原因，原來聚陽不只第3季獲利倍增、第4季營收和獲利仍保持雙位數增長，主力市場美國服飾零售銷售的「存銷比」更創下歷史新低。擁有成本優勢是聚陽吸引法人的另一個原因，《Smart智富》月刊6年前專訪董事長周理平時，他就明言公司正積極建印尼廠，要用東南亞生產線取代中國。

事實上，有不少逆勢股都是像聚陽這樣基本面表現優異、策略布局領先的公司，過去3個月股價上漲40%的豐泰（9910）就是例證。這家主要為Nike代工的運動鞋廠，同樣早早布局東南亞，如今搭上2020年日本東京奧運帶動的銷售熱潮，近期也受到法人青睞。所謂「疾風知勁草」，看來股市吹逆風反而是找好股的良機，大家可別錯過了！



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