別輕忽！當非洲豬瘟變成生化武器

▲豬瘟。（圖文／事件地平線、動物辛球提供）

●圖文作者／事件地平線、動物辛球。

中國的非洲豬瘟疫情越發嚴重，連台灣對岸的福建省也淪陷，機場防疫機制檢驗出旅客的豬瘟製品數量也屢創新高，日前包含台灣、金門陸續收到不明的包裹內含物，疑似有豬肉製品。

這些途徑或許無心或許有意，最誇張的莫過於有中國網友在網路嗆聲，要寄送肉粽到總統府給蔡英文總統。

中國非洲豬瘟疫情的防堵，是目前整個世界都在嚴防的事，全球都在緊密關注，中國的新聞也傳出有不肖業者將病死豬混合再製充做牛、羊肉，把自己國內的豬瘟視為一種生化武器，這些人的道德觀真的比豬屎還不如。

全民議題

豬瘟防堵已經是台灣的全民議題，但兩岸的交流頻繁，僅靠著政府在機場或海巡防疫，絕對會有不足的地方，該做的我們一項都不能少。

除了不該從中國攜帶肉製品回國，網購中國貨品，更該檢查內容物是否含有肉製品，一發現切勿貿然行動，趕緊將這些東西交給政府專責單位，如果發現有台灣廠商在從事這些行為，可以撥打0800-039-131向防檢局檢舉，最高獎金五百萬罰給他爽。

兩岸要交流要互助合作，結果連防疫資訊卻全然不透明，這真的讓人感受不到誠意，如果有一個男的一直追求一位正妹，卻隱瞞自己有致命的傳染病，甚至還想故意傳染給對方。 這種人能讓人放心跟他交往，那才有鬼。

熱門文章》

►你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「事件地平線」臉書。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net