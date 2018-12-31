　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

別輕忽！當非洲豬瘟變成生化武器

加入雲論，掌握更多最新觀點！

▲豬瘟。（圖文／事件地平線、動物辛球提供）

●圖文作者／事件地平線、動物辛球。

中國的非洲豬瘟疫情越發嚴重，連台灣對岸的福建省也淪陷，機場防疫機制檢驗出旅客的豬瘟製品數量也屢創新高，日前包含台灣、金門陸續收到不明的包裹內含物，疑似有豬肉製品。

這些途徑或許無心或許有意，最誇張的莫過於有中國網友在網路嗆聲，要寄送肉粽到總統府給蔡英文總統。

中國非洲豬瘟疫情的防堵，是目前整個世界都在嚴防的事，全球都在緊密關注，中國的新聞也傳出有不肖業者將病死豬混合再製充做牛、羊肉，把自己國內的豬瘟視為一種生化武器，這些人的道德觀真的比豬屎還不如。

全民議題

豬瘟防堵已經是台灣的全民議題，但兩岸的交流頻繁，僅靠著政府在機場或海巡防疫，絕對會有不足的地方，該做的我們一項都不能少。

除了不該從中國攜帶肉製品回國，網購中國貨品，更該檢查內容物是否含有肉製品，一發現切勿貿然行動，趕緊將這些東西交給政府專責單位，如果發現有台灣廠商在從事這些行為，可以撥打0800-039-131向防檢局檢舉，最高獎金五百萬罰給他爽。

兩岸要交流要互助合作，結果連防疫資訊卻全然不透明，這真的讓人感受不到誠意，如果有一個男的一直追求一位正妹，卻隱瞞自己有致命的傳染病，甚至還想故意傳染給對方。 這種人能讓人放心跟他交往，那才有鬼。

熱門文章》
►你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「事件地平線」臉書。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

ET快訊
李光洙認愛李善彬！官方證實：已經5個月了
蔡瑞雪被拍！網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：雲論,事件地平線,雲論事件地平線,豬瘟,生化武器,非洲豬瘟,大陸

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

【放行管中閔】沈榮欽／要徹底解決管案，先修《大學法》

【吳寶春風波】沈榮欽／性、麵包與錄影帶

放行管中閔後葉俊榮恐「被離職」？　行政院：下午會比較清楚

快訊／葉俊榮遭賴清德約談40分鐘　去職與否最快下午有答案

影／賴清德進府告狀　蔡英文砲轟葉俊榮：管中閔案讓大家措手不及

雲端最前線／管中閔任台大校長有變數？綠營反彈聲浪大

【放行管中閔】呂謦煒／管中閔獲聘，民進黨2020能止血了嗎？

別輕忽！當非洲豬瘟變成生化武器

用無人機種樹！波蘭怎麼顛覆公部門的僵化呆板？

事情有這麼嚴重嗎？其實你只是「還不習慣」而已

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

小S為工作出差17天　許老三大哭抱住：我不要妳離開我

別輕忽！當非洲豬瘟變成生化武器

用無人機種樹！波蘭怎麼顛覆公部門的僵化呆板？

事情有這麼嚴重嗎？其實你只是「還不習慣」而已

秒懂家醫科／眼皮狂跳，要緊嗎？

【浩鼎案】吳景欽／面對科學　檢察官追訴專業不足

留佩萱／小孩怎麼吃都長不大？可能只是因為「缺乏愛」

【人生常談】理工人隨筆／不能為了工作把生活搞砸

下班族／能者多勞？

翻！回顧2018台灣大事紀

優格該吃無糖or原味？懶人早餐吃法「優格杯」...CP值超高

星巴克抽買1送1、全家第2杯1折！衝跨年迎元旦就是要喝咖啡提神

高雄韓式創意料理！肉控最愛蒜味雞腿年糕湯　超狂西瓜燒酒

六福皇宮今晚走入歷史　馬英九將出席「熄燈派對」

核二降載進行測試　原能會緊盯台電不影響供電

四檔股后輪流做　國巨千元到3字頭被「打入冷宮」

快訊／趕跨年！旅客爆搭車潮　高鐵再加開2班北上全車自由座列車

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

「最美主持人」躺A380頭等艙　超奢內部曝光「根本小套房」！

賴清德喊明年加薪有感　孫大千：放羊的孩子

論壇熱門新聞

秒懂家醫科／眼皮狂跳，要緊嗎？

事情有這麼嚴重嗎？其實你只是「..

波蘭怎麼顛覆公部門的僵化呆板？

別輕忽！當非洲豬瘟變成生化武器

寒流正是減肥天？「低溫」可以驅..

洪仲清／養出不負責任的孩子會影..

【浩鼎案】吳景欽／面對科學　檢..

翻！回顧2018台灣大事紀

【對比台日】「禁止宣稱療效」是..

2018台灣年度英文：skr

《一屍到底》／向導演致敬！　神..

開啟「蔣經國模式」必能戰勝20..

菜農之子告訴你高麗菜的秘密

洗淨蔬果農藥的正確方法

更多熱門

相關新聞

談豬瘟　農業農村部：勿蔓延成勢

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，目前已有23個省市自治區淪陷，從南到北皆有疫情傳出。繼廣東惠州市25日傳出疫情後，山西省澤州縣今30日再爆新疫情。面對嚴峻疫情，昨（30）日在北京召開的全國農業農村廳局長會議，特別提到這次的豬瘟狀況，強調非洲豬瘟不能蔓延成勢，要毫不鬆懈做好防控工作；此外，也務必要穩定糧食面積和產量。

山西再爆非洲豬瘟　大陸第103例

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

防疫霧煞煞　燕窩等食品不能入境

陸漁船進澎湖內海「避風」　海巡水砲驅離15艘

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！

徐玄深V「完美胸型」全露　網：很有料！

賴薇如生日趴狂歡　整排全是女神

張善為癱瘓5年近況曝光

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

洛基遭黑6年洗白！漫威：被他控制

恐怖毒品「鱷魚」橫掃　正妹一劑腳全爛

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面