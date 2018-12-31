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事情有這麼嚴重嗎？其實你只是「還不習慣」而已

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▲有時候事情沒有你想像中的那麼嚴重。（圖／達志示意圖）

●莊博安／諮商心理師。

「事情有那麼嚴重嗎？」
　
這句話聽起來超機車，完全想揍爆說話的人，告訴他：「對，你他__就是這麼嚴重！」

但冷靜下來後，仔細想想波及到的生活範圍，事件本身的影響性有這麼高嗎？還是，它引發生活中其它事情的情緒，使得很多事情的情緒疊在一起，讓你覺得這件事情好像很嚴重？

舉自己的例子，身為敏感度爆表的玻璃心一族，總是能夠散播焦慮散播愛？

前陣子我換了手機，從三星S6換到蘋果IPhone8+，從Android換到IOS，預期中的陣痛期就不多說了。重點是，換新手機後，因為某些技術性的問題讓我「兩天內都無法從手機接收訊息」！第一天超級崩潰，從中午吃飯就擔心「如果有人私訊我，一直沒回覆很沒禮貌。」、「如果是超級重要的事情，沒收到不就錯過了？」、「如果手機一直修不好，就要花兩倍的錢再買一支！」

然後變成以下的內在獨白：「為什麼我當初不買另外一支？」、「我在想什麼？為了一點點方便換來這麼多不開心！」、「每一件事情都是這樣，我都不曉得自己在做什麼了！」

「不習慣」產生焦慮感

愧疚、擔心、失落，轉移到生氣的自我責備，種種的情緒源自於停止不了的焦慮，也把事情想得好像很嚴重，甚至擴延到其它不相干事件的負向思考。這時，可以問問自己：「事情最嚴重會怎麼樣？」

第一天晚上我還不爽到半夜不想睡。第二天，起床認真思考後，發現對邊緣人生活幾乎沒有影響。重要的事情都已連繫好，真的有事情就會打電話來了，不重要的訊息慢回也沒關係，軟體問題也沒有嚴重到再多買一支。只是平常拿著手機時間太長，「它變成一種習慣，而我們在失去習慣的生活中變得陌生，也就容易坐立難安」

老實說，事後寫這篇文章回想嚴重性時，還真的想不起為何這麼焦慮，但當下還是經歷這種情緒一陣子，而事情真的如同想像中的平穩後，才會安心不少。

失去習慣的背後，若用心理諮商的角度深入探討，可再分為下列三個原因：

 第一、事件災難化：焦慮時，讓我們沒辦法冷靜思考，只會覺得好像很嚴重。當失去了理性，只剩下情緒在作祟，則容易陷入徬徨的迷霧中。因此你要做的是「去災難化」，也就是上述詢問的方式：「若將事件直接發展到極端，那會發生什麼事？」大多時候，什麼事也不會發生。即便有所影響，也都能找到暫時替代方案。

第二、勾起過去經驗：訊息遺漏可能連結到忘記他人說過的話，導致差點被老闆解聘、伴侶間的紀念日衝突、和朋友間重要的承諾。這部分和潛意識更有關係，#像是創傷經驗的重現，也會連結到災難化思考。若有必要，可尋找心理師整理這些回憶，撫平當初的驚嚇，將傷口好好的縫合鋪藥。

第三、心理負擔的累積：最近是否壓力不小？生活不順心的時刻較多？手頭上還有大大小小的事件要處理？這些未必會形成負面情緒，但它們都是一種心理負擔。當負擔過重時，就容易引發負面情緒。一旦發生預料之外的事情，心想「怎麼又多了一件麻煩事要處理！」你會變得煩躁、鬱悶。這時，你需要重新檢視內外在事件的處理順序，刪減不必要的繁雜瑣事，讓生活簡單些。

事件永遠不會只是單一事件，因為我們對過去、現在、未來的思考與想像，使得眼前的事件出現個體間差異甚大的觀點。我們需要做的、或說心理諮商中做的，是去「釐清這些觀點如何出現」、「如何影響」、與「如何處理」。

順一順生活的柔毛，回歸內在的平靜踏實。

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●本文獲作者授權，轉載自「標註自由 - 莊博安諮商心理師」粉絲專頁。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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關鍵字：雲論,雲論莊博安,莊博安,心理,習慣,焦慮,煩躁,不安,沮喪

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