　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

用無人機種樹！波蘭怎麼顛覆公部門的僵化呆板？

加入雲論，掌握更多最新觀點！

▲波蘭是怎麼顛覆公部門的刻板印象？（圖／達志示意圖）

●作者／陳廷彥、林冠廷。

把政府變新創？波蘭試圖顛覆公部門刻板印象
波蘭總理辦公室中的「波蘭政府科技」創辦人 Justyna Orłowska 投書媒體，指出開放政府的下一步應該是建立創新者與政府單位之間的橋樑。為此，他們成立了一個「政府中的新創公司」Govtech Poland：依照想法與技能選擇技術提供者，而非預算與市場地位。在選擇團隊的過程中，不再嚴格要求團隊選擇使用什麼技術，只要能完成目標就好。經過一段時間的嘗試，部分錯誤的發生率下降了 80%

從門外漢到領頭羊，法國如何建立數位政府？

台灣發展開放政府的這幾年，法國總是經驗交流的重要夥伴，而在 Apolitical 的一篇文章中，說明法國啟動政府數位化的心路歷程：2011年法國政府成立了 Etalab 電子政府實驗室之後，相信「資料與開放性是領導政府數位轉型的關鍵」，除了建立開放資料入口網站，還協助制定在 2016 年頒布的「數位共和國法」，要求各級政府「自動」主動公開資料。然而法國公共預算機構副秘書 Trojette 指出開放資料的問題，在於許多的公共部門其實抵抗開放資料，即便數位共和國法的立意良善。不過 Etalab 總監 Laure Lucchesi 也表示「我們必須帶出故事，使用案例以及展示利用開放資料政策驅動改變的影響」。

全球城市串聯，保護我們的數位人權

因應日漸增加的網路資訊濫用與隱私侵害，阿姆斯特丹、巴塞隆納與紐約市政府在11月14日共同宣布啟動「數位權利城市聯盟」（Cities Coalition for Digital Rights），以下列事項作為宗旨：普世與平等的網路使用權與數位素養，隱私、資料保護與安全，資料、內容、演算法的透明、課責與反歧視，參與式民主、多元與包容，開放與道德的數位服務標準。網站也鼓勵個人上網推動自己的城市加入這個宣言，線上線下都要有人權

透過全球醫療開放資料拯救人命

過去十年，醫療設備的故障可能導致約8萬多人死亡，以及170萬人受傷。國際調查記者組織ICIJ 從美、加、西班牙、印度等 11 國收集 7 萬筆醫療設備的召回、安全警報紀錄，並使用機器學習調查這些紀錄與病患的關聯。在美國，召回原因的大宗是設計問題，占整體的 22.7%，而骨科、腸胃科、泌尿科與心血管科則擁有最多召回案件。相關檔案都已經彙整成「國際醫療設備資料庫」（International Medical Devices Database）供人研究，不過各國政府開放資料程度不全，如印度僅有 14 筆紀錄，將影響研究的精確程度

用無人機種樹，保護森林的生命力

在美國，每年的森林大火都燒掉了大片樹林，而氣候變遷、過時的技術和匱乏的資金，更使育林工作永遠趕不上被燒掉的樹。直到今天，多數地區重新種樹的方式，仍仰賴人力去當地選擇種植位置並撒種；而一旦沒有及時補上新樹苗，被燒掉的區域很快就會被雜草「佔領」，讓後續的工作更加麻煩。

來自西雅圖的新創公司 DroneSeed 看到這種困境，決定要用自動化的無人機，來讓森林重獲新生。這種無人機可以巡查慘遭森林大火的區域，以細達公分的準確度繪製當地的樹種分佈圖，還可以種樹苗、清雜草，甚至根據每個區塊的特性施加不同的肥料。他們期待透過這種更便宜、也更有效率的方式，讓美國的森林免於永無止盡的劫難。

熱門點閱》
►林內閣裡多了一個唐鳳，有用嗎？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲授權，採CC BY （姓名標示）3.0 台灣，轉載自「g0v.news」MEDIUM，作者為陳廷彥、林冠廷。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

ET快訊
李光洙認愛李善彬！官方證實：已經5個月了
蔡瑞雪被拍！網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：雲論,雲論g0v,公部門,數位政府,無人機,波蘭,開放政府

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

藍弋丰／刻意降低選舉熱度？　柯文哲閃避「海嘯政治」的連任之路

單厚之／「雙雄對決」的道歉辯論會

【人雲亦云】單厚之／選不上港都市長沒要緊　韓國瑜「選總統！」

林正盛／珍惜金馬獎的「自由」

【APEC峰會】趙春山／張忠謀能克服台灣參與區域經濟整合的「罩門」？

黃奎博／蔡政府「派不出」想要的APEC領袖代表

食夢黑貘／懂得「引起話題」的韓國瑜

陳國祥／排除統一選項，將加速兩岸統一的進程

邱智淵／當空汙對上花博　台中「龍燕」的天命之戰

苦苓／我為什麼要力抗「韓流」

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

小S為工作出差17天　許老三大哭抱住：我不要妳離開我

別輕忽！當非洲豬瘟變成生化武器

用無人機種樹！波蘭怎麼顛覆公部門的僵化呆板？

事情有這麼嚴重嗎？其實你只是「還不習慣」而已

秒懂家醫科／眼皮狂跳，要緊嗎？

【浩鼎案】吳景欽／面對科學　檢察官追訴專業不足

留佩萱／小孩怎麼吃都長不大？可能只是因為「缺乏愛」

【人生常談】理工人隨筆／不能為了工作把生活搞砸

下班族／能者多勞？

翻！回顧2018台灣大事紀

優格該吃無糖or原味？懶人早餐吃法「優格杯」...CP值超高

星巴克抽買1送1、全家第2杯1折！衝跨年迎元旦就是要喝咖啡提神

高雄韓式創意料理！肉控最愛蒜味雞腿年糕湯　超狂西瓜燒酒

六福皇宮今晚走入歷史　馬英九將出席「熄燈派對」

核二降載進行測試　原能會緊盯台電不影響供電

四檔股后輪流做　國巨千元到3字頭被「打入冷宮」

快訊／趕跨年！旅客爆搭車潮　高鐵再加開2班北上全車自由座列車

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

「最美主持人」躺A380頭等艙　超奢內部曝光「根本小套房」！

賴清德喊明年加薪有感　孫大千：放羊的孩子

論壇熱門新聞

秒懂家醫科／眼皮狂跳，要緊嗎？

事情有這麼嚴重嗎？其實你只是「..

波蘭怎麼顛覆公部門的僵化呆板？

別輕忽！當非洲豬瘟變成生化武器

寒流正是減肥天？「低溫」可以驅..

洪仲清／養出不負責任的孩子會影..

【浩鼎案】吳景欽／面對科學　檢..

翻！回顧2018台灣大事紀

【對比台日】「禁止宣稱療效」是..

2018台灣年度英文：skr

《一屍到底》／向導演致敬！　神..

開啟「蔣經國模式」必能戰勝20..

菜農之子告訴你高麗菜的秘密

洗淨蔬果農藥的正確方法

更多熱門

相關新聞

【浩鼎案】吳景欽／面對科學　檢察官追訴專業不足

在經過兩年多後，士林地院對翁啟惠為無罪判決，雖尚未確定，卻讓人對檢察官的訴追專業產生質疑。

回顧2018解放軍新型武器

小孩怎麼吃都長不大？可能只是因為「缺乏愛」

自衛隊員短缺！日本研發機器人防衛釣魚台

【人雲亦云】單厚之／葉俊榮突襲「插管」！民進黨止得住血嗎？

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！

徐玄深V「完美胸型」全露　網：很有料！

賴薇如生日趴狂歡　整排全是女神

張善為癱瘓5年近況曝光

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

洛基遭黑6年洗白！漫威：被他控制

恐怖毒品「鱷魚」橫掃　正妹一劑腳全爛

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面