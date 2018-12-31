用無人機種樹！波蘭怎麼顛覆公部門的僵化呆板？

▲波蘭是怎麼顛覆公部門的刻板印象？（圖／達志示意圖）



●作者／陳廷彥、林冠廷。

把政府變新創？波蘭試圖顛覆公部門刻板印象



波蘭總理辦公室中的「波蘭政府科技」創辦人 Justyna Orłowska 投書媒體，指出開放政府的下一步應該是建立創新者與政府單位之間的橋樑。為此，他們成立了一個「政府中的新創公司」Govtech Poland：依照想法與技能選擇技術提供者，而非預算與市場地位。在選擇團隊的過程中，不再嚴格要求團隊選擇使用什麼技術，只要能完成目標就好。經過一段時間的嘗試，部分錯誤的發生率下降了 80%。

從門外漢到領頭羊，法國如何建立數位政府？

台灣發展開放政府的這幾年，法國總是經驗交流的重要夥伴，而在 Apolitical 的一篇文章中，說明法國啟動政府數位化的心路歷程：2011年法國政府成立了 Etalab 電子政府實驗室之後，相信「資料與開放性是領導政府數位轉型的關鍵」，除了建立開放資料入口網站，還協助制定在 2016 年頒布的「數位共和國法」，要求各級政府「自動」主動公開資料。然而法國公共預算機構副秘書 Trojette 指出開放資料的問題，在於許多的公共部門其實抵抗開放資料，即便數位共和國法的立意良善。不過 Etalab 總監 Laure Lucchesi 也表示「我們必須帶出故事，使用案例以及展示利用開放資料政策驅動改變的影響」。

全球城市串聯，保護我們的數位人權

因應日漸增加的網路資訊濫用與隱私侵害，阿姆斯特丹、巴塞隆納與紐約市政府在11月14日共同宣布啟動「數位權利城市聯盟」（Cities Coalition for Digital Rights），以下列事項作為宗旨：普世與平等的網路使用權與數位素養，隱私、資料保護與安全，資料、內容、演算法的透明、課責與反歧視，參與式民主、多元與包容，開放與道德的數位服務標準。網站也鼓勵個人上網推動自己的城市加入這個宣言，線上線下都要有人權。

透過全球醫療開放資料拯救人命

過去十年，醫療設備的故障可能導致約8萬多人死亡，以及170萬人受傷。國際調查記者組織ICIJ 從美、加、西班牙、印度等 11 國收集 7 萬筆醫療設備的召回、安全警報紀錄，並使用機器學習調查這些紀錄與病患的關聯。在美國，召回原因的大宗是設計問題，占整體的 22.7%，而骨科、腸胃科、泌尿科與心血管科則擁有最多召回案件。相關檔案都已經彙整成「國際醫療設備資料庫」（International Medical Devices Database）供人研究，不過各國政府開放資料程度不全，如印度僅有 14 筆紀錄，將影響研究的精確程度。

用無人機種樹，保護森林的生命力

在美國，每年的森林大火都燒掉了大片樹林，而氣候變遷、過時的技術和匱乏的資金，更使育林工作永遠趕不上被燒掉的樹。直到今天，多數地區重新種樹的方式，仍仰賴人力去當地選擇種植位置並撒種；而一旦沒有及時補上新樹苗，被燒掉的區域很快就會被雜草「佔領」，讓後續的工作更加麻煩。

來自西雅圖的新創公司 DroneSeed 看到這種困境，決定要用自動化的無人機，來讓森林重獲新生。這種無人機可以巡查慘遭森林大火的區域，以細達公分的準確度繪製當地的樹種分佈圖，還可以種樹苗、清雜草，甚至根據每個區塊的特性施加不同的肥料。他們期待透過這種更便宜、也更有效率的方式，讓美國的森林免於永無止盡的劫難。

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