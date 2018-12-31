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強國必先保種　一場遺傳學爭奪戰即將展開

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▲▼ 日本牛隻牧場 。（圖／福澤喬攝）

文／特約撰述 福澤喬

「強國必先強種」這一句話在台灣60～70年代非常流行。不過，最近日本農林水產省的幾道緊急應變措施，剛好可以把這一句改成「強國必先保種」。鄰近日本的兩個國家，韓國以及中國大陸最近有些行為，讓日本人傷透了腦筋，這兩個國家估計5年內造成日本的農林漁牧業損失高達500億日元以上。

冷凍受精卵技術 拯救農林漁牧業

當台灣對來自中國大陸的豬肉製品採取嚴懲嚴罰的時候，為了防止萬一非洲豬瘟入侵日本國內，各大養殖場必須進行大量撲殺。但是這會導致日本品種豬的滅絕，日本愛知縣的農業綜合試驗場於是開發出如何長期大量保存品種豬隻冷凍受精卵的技術。目前愛知縣所保存的種豬受精卵預計在2019年的時候加速擴大保存受精卵的數量。

受精卵保存 毀譽參半

不過事情有一利就有一弊，日本這項冷凍受精卵技術，雖然可以保住品種豬不致滅絕，卻也差點造成日本和牛的受精卵被攜帶出境，進入中國境內，培育成中國產的日本和牛。當時一個個住在大阪的中國人搭著郵輪從日本出發前往上海，就在他準備入境中國海關的時候，被查出行李箱內有大量日本和牛的受精卵。依照市場行情，一頭成年和牛的價格，可以是普通肉牛的十倍以上，重金之下，當然就有許多人願意願鋌而走險了。  

從澳洲和牛到中國牛肉麵

  這並不是日本和牛第一次被走私出口，1990年的時候，日本和牛經由美國被轉到澳洲培育，成了第一代的澳洲和牛。後來在2001年日本爆發口蹄疫，美國、澳洲等地宣佈禁止日本和牛進入當地市場，一直到2018年才宣布解禁，這17年之間澳洲和牛獨領風騷。現在澳洲和牛，除了美國之外，也搶進了東南亞的越南以及印尼的市場。不過，最近日本和牛的價格以及利潤比澳洲和牛來得好，也是事實也難怪會有人願意鋌而走險。

植物比動物好夾帶 五年損失三百億日圓

動物的受精卵必須要經常保持在低溫狀態，想要攜帶出境的困難度比較高。但是農產品的種子就不一樣了，最近日韓之間吵得最兇的應該就是「日本草莓」。2018年冬季奧運，日本女子冰壺選手吃草莓的模樣，迷死了電視機前面的粉絲們，可是媒體一查，才發現原來日本的草莓品種早就在韓國開花散葉了。

根據日本農林水產省（農委會）的調查，韓國有9成的草莓品種都來自日本，這些原本該是日本稅收來源的草莓，5年內流失了將近220億日圓的利潤。

遺傳戰爭已經展開 保種大作戰

除了草莓之外，中國雲南省的山區，有一大片的葡萄園。老張從3年前到雲南開墾了這麼一大片的黃土高地，然後從購物網站找到了日本麝香葡萄的種子，他便開始做起「日本」麝香葡萄的生意。「這裡的產能幾乎是日本麝香葡萄的兩倍多。」這也難怪農林水產省一看情況不對，趕緊在年度預算中，編列協助地方自治體為了農產品進行海外官司訴訟所需的費用。

不過這這些官司，也不一定都是日本會贏。因為在遺傳學中，要舉證植物的遺傳關聯性會比動物的準確性來得高，可是植物種子的走私卻沒有像是動物受精卵走私那麼容易被發現，也讓海關防疫單位疲於奔命。不論是為了保存物種或是為了要更近一步的品種改良，加強基因遺傳學的立法似乎刻不容緩。

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關鍵字：日韓風,福澤喬

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