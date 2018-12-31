川普早上多在推文　幕僚增120分鐘「行政時間」讓他思考

▲川普早餐最喜歡吃培根和煎蛋。（圖／Flickr／@Alpha）

國際中心／綜合報導

美國總統川普的日程最近曝光，每天早上5點30分起床，他一天只睡3至4小時，還有專屬的「行政時間」，起床後不需依靠咖啡醒腦，早餐也並非必要，如果要吃，最喜歡的是5分熟的培根和9分熟的雞蛋，他在2016年的時候說過，「我會吃午餐，但最重要的還是晚餐。」

根據《商業內幕》報導，川普曾形容短少的睡眠時間是他成功的關鍵，問道，「每天睡12至14小時的人，要怎麼和只睡3至4小時的人競爭呢？」據醫學報導，有1%的人口只需要極少的睡眠，但並不能確定川普是否屬那1%，健康專家建議一天應該睡7至8小時，以免造成睡眠不足。

川普早晨一般會一邊在推特發文，一邊看福斯新聞，直到11才開始工作，雖然多位幕僚長試著縮短川普的自由時間，但至今都沒甚麼效果。每天早上會有大量的當日報紙送進共和黨全國委員會的「戰情室」，有三名幕僚在早上6點就開始工作，監看電視、報紙與網路媒體，每30分鐘向白宮通報一次。

據CNN報導，川普曾向前白宮幕僚長凱利（John Kelly）抱怨沒時間思考，於是為他訂出了45至120分鐘不等的「行政時間」，這段時間內不會安排官方會議或會晤。

▲他大多在川普飯店的牛排館用晚餐。（圖／路透）

用餐的安排上，川普時常和其他官員共進午餐，但和前總統歐巴馬不同的是，他很少在華府吃晚餐，通常只會在白宮或川普飯店的牛排館吃晚餐，最愛的餐點是全熟牛排、肉餅以及健怡可樂。古怪的是，川普在吃甜點的派時，習慣用2根冰淇淋湯匙。

每到周末，川普時常到40公里外的維州俱樂部打高爾夫，如有長假，則會和家人翼起到佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）渡假。

▼長假時，川普會和家人在海湖莊園共度。（圖／路透）