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電力業年薪破百萬　超過一半的勞工月薪不到4萬元　貧富差距持續擴大

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▲主計總處公布106年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為47.0萬元，平均每月約3.9萬元，顯示全國一半的勞工平均月薪不到4萬元。此為勞工示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲主計總處公布106年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為47.0萬元，平均每月約3.9萬元，顯示全國一半的勞工平均月薪不到4萬元。此為勞工示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／台北報導

歲末年終，又到了跳槽旺季的開端。依據主計總處統計「106年全國全年總薪資中位數及分布結果」，從事電力及燃氣供應業的總薪資中位數達119.6萬元，等於這行業有一半的員工年薪破百萬；不過，統計也指出，全台有超過一半的勞工朋友，平均月薪不到4萬元；兩相比對之下，顯示國內的貧富差距正在拉大。

主計總處日前運用綜合所得稅檔、勞保及勞退等大數據，估算出106年756萬名受僱者（不含軍公教）的薪資分布概況，其年薪平均數為60 萬元，年薪中位數則為47萬元，6年來兩者的差距逐漸擴大，由101年的 11.1萬升至去年的13萬元，這一差距續創新高。

依據統計結果，以十等分位組分界點觀察，106年高薪族群的年薪是中產階級的2.32倍， 為近六年來新高，顯示中產階級與高薪族群的薪資差距持續擴大，中產階級陷落的M型化趨勢更為嚴重，值得政府密切注意。

▲不同行業的薪資差距很大，依據主計總處統計，電力及燃氣供應業、金融保險業明顯高過其他行業。（圖／記者馮建棨攝）

▲不同行業的薪資差距很大，依據主計總處統計，電力及燃氣供應業、金融保險業明顯高過其他行業。（圖／記者馮建棨攝）

以行業別來觀察，從事電力及燃氣供應業的受僱者，其總薪資中位數達119.6萬元，等於這行業有一半的員工年薪超過百萬元。主計總處官員指出，這行業的員工絕大多數任職於台電。

依據調查結果，薪資排名第二的是金融及保險業，其總薪資中位數是88.9萬元。資訊及通訊傳播業排名第三，總薪資中位數為67.5萬元。

主計總處指出，全年總薪資指的是廠商當年度支付給員工之工作報酬，包括各月經常性薪資（含本薪、按月津貼等），以及非經常性薪資（年終獎金、年節獎 金、員工酬勞、績效獎金及加班費等），不含個人其他來源所得或收入，例如股息、利息、兼職或租賃等所得，亦不含雇主負擔或提撥之保險費、退休金與資遣費等非薪資報酬。

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關鍵字：薪資,台電,主計總處,勞工,貧富差距

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