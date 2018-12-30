加州「恐怖屋」拍賣價600萬！　鬼父母曾在這裡凌虐13孩子

▲ 加州13名子女的受虐案轟動社會，如今案發地點「恐怖屋」被拍賣。（圖／翻攝自翻攝自David Allen Turpin臉書）



國際中心／綜合報導

美國南加州佩里斯（Perris）一對父母長年在家中禁錮、虐待13名子女，如今這個「恐怖屋」被拍賣，價格至29日被喊到超過19萬美元（約新台幣600萬元），而《每日郵報》指出，這棟有4間房間的屋子價值可達35萬美元（約新台幣1000萬元）。57歲的大衛．特平（David Allen Turpin）和49歲的路意絲．特平（Louise Anna Turpin）已經在今年1月遭到逮捕。

▲▼ 「恐怖屋」位於加州佩里斯Muir Woods Road。（圖／翻攝自Google Maps）



特平夫婦於2010年帶著12名子女從德州搬到加州，3年後又生下一個孩子。警方1月時接獲一名成功逃脫的17歲少女的電話，控訴自己和兄弟姐妹長期被父母囚禁。這些孩子被鐵鍊鎖在床邊、餵食發霉的派、遭皮鞭抽打，還曾因觀看小賈斯汀的影片被勒喉。



警方接到求救電話後立即趕往現場，發現12名孩子個個臉色蒼白、渾身髒兮兮，身處在黑暗又惡臭的環境中。警方驚訝地發現，這些瘦小的被害人中，有7位其實已經成年，但卻被父母虐待得不成人形。詭異的是，特平夫婦經常在臉書上分享一家人的合照，還有到加州迪士尼樂園及拉斯維加斯遊玩的照片，孩子們穿著相同的衣服，所有男孩剪了一樣的髮型，女孩們也留著相似的長髮。

▲▼ 這對父母將孩子用鐵鍊鎖在床邊、餵食發霉的派，還用皮鞭抽打他們。（圖／達志影像／美聯社）







親屬透露，兩人為了上真人秀，還計劃生第14個孩子。路意絲的弟弟比利（Billy Lambert）表示，姐姐曾說他們一家最適合上電視，還深信會比真人秀「Kate Plus 8」更紅，因此名利雙收。路意絲的妹妹特蕾莎（Teresa Robinette）則說，姐姐早年滴酒不沾，40歲時突然走樣、開始酗酒；自己有見過其中年紀比較大的4個外甥，其他外甥只透過視訊看過，他們態度雖然十分溫和有禮，但每次的談話讓都覺得「哪裡怪怪的」。

▼ 路意絲的妹妹特蕾莎上節目爆料。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

