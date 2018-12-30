航太龍頭漢翔靠智慧製造　力抗歐美飛機客戶砍價壓力

▲依據全球第一大飛機製造商波音公司預估，在未來二十年間，全球航空公司將需要採購39,620架新飛機。圖為波音737 MAX。（圖／翻攝美國波音公司官網）

記者林淑慧／專題報導

航空微利時代，航太供應鏈的削價壓力大增。國內航太龍頭漢翔公司，近三年來面對波音及空巴兩大客戶，要求至少降價一成的砍價壓力，決定跨入智慧製造來應戰，透過自行開發的iAIDC智慧製造系統平台，來加速推動內部轉型。

當我們坐在飛機機艙內等待起飛，機身旁的引擎轟隆作響，其中，最重要的動力來源，多來自台灣的漢翔公司，它為波音、空中巴士的飛機製造引擎，並供貨給全球前五大發動機大廠，客戶包括奇異與英國勞斯萊斯等。

但在這三年，漢翔遭遇了最嚴峻的挑戰。全球兩大飛機製造商波音與空中巴士公司要求：其供應商在近三年內，至少須降價10%至25%，不同意者未來續約便被排除在外。

▲漢翔公司日前獲頒智慧機械金質獎，董事長廖榮鑫並對外宣布，漢翔將自明年起加速轉型。（圖／記者李毓康攝）

「台灣製造業正在被上下夾殺，就像是飛魚一樣，上有白腹鰹鳥的突擊，先進的歐美國家，正想辦法運用智慧製造降低成本，甚至將製造業搬回國內；下有鬼頭刀的追擊，新興如東南亞及中國等國家運用政府資源削價競爭。」廖榮鑫憂心地說。

「漢翔要從飛魚轉變成始祖鳥，」廖榮鑫指出，轉型是條必走的路，唯有動起來，才能對抗生產成本比台灣更便宜的歐美大國；他並定調，漢翔的智慧製造，要以以「智慧化機台、智慧化製造、智慧化管理」三大主軸策略，以建構起智慧化的系統平台。

四年前，漢翔的接單率從一○%掉到六%，前年卻靠著引進半導體業的虛擬量測技術，以人機協同的智慧製造，達成九八%的高良率，讓「英國大廠勞斯萊斯的採購總監，都很驚訝台灣有這樣的技術。」成大製造資訊與系統研究所講座教授鄭芳田說。

「漢翔的智慧製造三部曲，一是iAIDC，二是決策戰情中心，三是iAI，就是工業AI，」廖榮鑫說，漢翔整合iIoT、大數據、CPS、Robot 等生產系統，建構以智慧製造為基礎的智慧化系統平台，將逐步邁向智慧漢翔的目標。