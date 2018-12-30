北韓豁出去了！力推「平壤跨年」行程　揪旅客嗨翻金日成廣場

▲金日成廣場。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

2018年已經進入倒數階段，許多旅行社都打出超殺行程，搶攻這次跨年商機。北韓觀光局也沒錯過這波旅遊財，推出旅客可以在平壤金日成廣場跨年狂歡，還能欣賞華麗冰雕等等活動，就是希望能吸引外國遊客來體驗當地風情，刺激一波旅遊消費。

據《韓聯社》報導，北韓國家旅遊總局經營的「朝鮮旅遊」推出平壤跨年行程，這還是北韓國營旅行社首次對外販售跨年產品，除了有各種慶祝活動，在31日晚上還會在金日成廣場舉辦「2019冬季慶典舞台」，有各種聲光裝置、壯觀塔樓、亮麗裝飾等等，讓外國旅客一同在金日成肖像嗨翻，活動期間是12月29日至1月5日，共8天。

官方也趁機宣傳「2019平壤冰雕節」，屆時會展示許多精緻冰雕，讓旅客欣賞北韓的藝術實力。此外，還會開放開城、妙香山等等景點，是非常難得的好機會。

▲北韓妙香山。（圖／記者曹悅華攝）



據了解，過去也曾有外國旅行社販賣北韓跨年的商品，但這是北韓官方第一次推出這類行程，有外國媒體指出，此舉有可能是為了減緩國際經濟制裁帶來的衝擊，才不得不想出新招來刺激消費。

朝鮮旅遊還為此特地將網站頁面大改版，充滿賞花、博覽會、運動比賽等等旅遊行程，就是為了抓住旅客眼球，感受到北韓活潑的一面。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！