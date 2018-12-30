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大同18年沒發股利　蔡玉真批黃國昌：為何不替50萬小股東發聲？

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▲大同近年來面臨市場派爭奪經營權，旗下綠能、華映日前同時宣布出現財務危機，並導致大同股價重挫。圖為大同公司董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）

▲大同近年來面臨市場派爭奪經營權，旗下綠能、華映日前同時宣布出現財務危機，並導致大同股價重挫。圖為大同公司董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／台北報導

大同集團面臨經營權之爭，立委黃國昌多次針對大同的中資問題，在立法院提出質詢；對此，財經專家蔡玉真在臉書發文指出，大同18年來未發放股利，旗下華映重整、綠能債務協商、福華賣股等，批評黃為何不替50萬名小股東發聲，反而處處力挺公司派？

大同近年來面臨市場派爭奪經營權，旗下綠能、華映日前同時宣布出現財務危機，並導致大同股價重挫，截至上周五（28）日為止，綠能、華映的股價跌幅分別為83%、74%，引發市場質疑是公司派為逼退市場派的「陰謀論」。

蔡玉真在文中表示，黃國昌多次為了處分大同中資的問題，直接槓上金管會主委顧立雄，直指黃國昌「屢屢替公司派的林郭文艷出頭，讓大同集團旗下的小股東們強烈感覺，似乎是藉著中資的議題，力挺公司治理荒腔走板的公司派。」

▲財經專家蔡玉真發文質疑立委黃國昌，為何力挺公司派而不替50萬名小股東發聲？（圖／記者林敬旻攝）

▲財經專家蔡玉真發文質疑立委黃國昌，為何力挺公司派而不替50萬名小股東發聲？（圖／記者林敬旻攝）

蔡玉真指出，大同18年未發放股利，近來更祭出華映重整、綠能債務協商、福華賣股等動作，讓旗下六家上市櫃公司股價直直落，股民哀鴻遍野。光是華映、綠能、大同三家公司，合計就有50萬股民，，「小股民的心在淌血。」

她並強調，在大同公司從2017年以來面臨第五次經營權爭奪戰的期間，黃國昌連續十幾次的發言質詢、臉書、記者會，一再質疑的問題都是大同的「中資」問題。但是，對於大同嚴重違背公司治理，罔顧股民權益的行為，質疑其「為什麼不替小股東的權益發聲？屢屢藉由立委職權，替公司派出頭？」

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關鍵字：大同,黃國昌,戰神,經營權之爭,蔡玉真

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