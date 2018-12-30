議員捐832萬讓小孩「躺著上醫科」　東京醫大仇女+重考生後再爆黑幕

▲ 東京醫科大學不斷爆出入學黑幕。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

繼刻意打折女學生和重考生的入學考成績，以減少學生數量的醜聞以後，日本東京醫科大學再度爆出爭議，前理事長臼井正彦日前遭指受國會議員關說，人為調整分數，甚至向他們每人收取3000萬日元（約新台幣832萬元）的費用，美其名曰「捐款」，讓特定考生不用認真讀書就可以入學。

日媒29日報導，東京醫大護理科2013舉行入學考時，臼井接受一名議員的請求，將一名考生的准考證號碼告訴校方職員並指示，「讓他通過入學考」。這名考生因此整整提升了29個名次，順利入學就讀。

爆料指出，臼井還會在某些考生的編號旁加上1000、2000、2500等數字，疑似是其家長或關說人的捐款金額，更傳出只要一舉捐贈3000萬，就能夠直接進醫大就讀。調查委員會目前則初步認為，捐款與調整入學考成績間應存在一定關聯。

此前，東京醫大為壓低錄取女學生比例、使其控制在整體學生30%左右，自2010以後便刻意將女學生成績打8或9折，因為女醫生一旦結婚生子，就會選擇離職或者留職停薪，造成醫院內醫生人手不足。不久後，東京醫大又被踢爆，重考3次以上的學生成績也會被打折，理由是要篩掉「不優秀的」學生。

由於東京醫大接連傳出入學黑幕，文部科學省也下令徹查全國81所大學醫學系，要求各校醫學系，若歷年男學生錄取率高於女學生，須在限期內向文科省說明原因，必要時也將展開調查。