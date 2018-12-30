繳交保費精明理財　4張保費神卡減輕繳費負擔、賺回饋

▲兆豐銀「Mega One一卡通聯名卡」，主打國內消費1%、國外消費1.5%回饋全無上限、刷保費滿6000享12期0利率優惠。(圖／兆豐銀提供)

記者吳靜君／台北報導

台灣人每年繳保費節節攀升，根據保發中心統計，106年平均國人繳交保費為15.1萬元，相較於105年的13.9萬元，又增加了1.2萬元，再度創歷史新高。因此如何解決繳交保費的壓力，也成了民眾關心的議題之一，而市面上有富邦、凱基、玉山及兆豐保費信用卡，不僅比分期、筆現金回饋，民眾可以選擇自己心目中的神卡來繳交保費。

銀行業者表示，許多民眾年度最大宗的支出，就是繳交保費，所以挑選好的支付工具，不僅可以繳交減輕負擔，更可能享受回饋。北富銀的富邦保鑽卡，繳交富邦人壽的保費，可有1%的回饋，其他保險公司則是0.5%或者是分3、6、9、12期期二擇一，其他消費有0.7%。凱基銀行與中壽合作的中壽聯名卡，當期帳單新增一般消費不限金額，1%回饋刷卡金在次期帳單直接入帳，以及可以選擇6期0利率，但是兩者也只能二擇一。

玉山銀行則是南山悠遊聯名卡，爭取南山人壽保戶的心，玉山的南山悠遊聯名卡扣繳南山人壽指定保單的保費享，可以享受1%折扣；扣繳南山產物保費享1%現金回饋。刷卡繳交南山保費享0.2%現金回饋，或者可以選擇3或12期分期0利率等。兆豐銀則推出Mega One一卡通聯名卡，主打國內消費1%、國外消費1.5%回饋全無上限、刷保費滿6千再享12期0利率優惠；換言之，民眾刷卡繳保費將可同時獲得1%現金回饋與高達12期的分期0利率優惠，這也有保費信用卡以來，一項創舉。

銀行業者表示，保費信用卡的分期概念，有點像是要繳交的一整筆保費，在分期繳交，可將年繳改為季繳、月繳等概念，保費又不會增加，對於民眾繳交保費理財，相當有幫助。而保費信用卡也同樣具有時汽車道路救援服務、公共運輸旅平險等，保戶、消費大眾可以依據自己的需求選擇自己所需的繳交保費信用卡，省負擔、賺現金。

▼保費信用卡比較表。（圖／記者整理，以各大銀行）

