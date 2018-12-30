快訊／跨年小確幸　下周汽油每公升大降0.9元　明天加油會更省

▲國際油價持續走跌，台灣中油宣布調降國內汽柴油價格，等於是連續三周調降油價。

記者林淑慧／台北報導

國際油價直直落，台灣中油公司今（30）日宣佈，依浮動油價機制計算，從明天（31日）凌晨零點開始，調降各式汽、柴油價格每公升各0.9及1.0元，想省錢的民眾不妨再等等，明天再補滿愛車的油箱，也替自己省荷包。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.5元、95無鉛汽油每公升26.0元、98無鉛汽油每公升28.0元、超級柴油每公升22.2元。

國際油價26日勁揚8%後，27日盤中重挫1.5%至2%，因市場擔心供給過剩，及全球成長減緩壓抑石油需求，且美國頁岩油產量持續增加，倫敦布蘭特原油2月期貨價27日盤中跌2%，報每桶53.41美元，紐約西德州中級原油2月期貨也跌1.8%至每桶45.38美元，帶動國內油價連續三周調降。

台灣中油表示，本週原油受美國升息造成美國股市動盪，引發市場資金流動性不足疑慮和恐慌等因素影響，致價格下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶51.54美元，較前週55.53美元下跌3.99美元，新台幣兌美元匯率升值0.039元，國內油價依公式計算降幅為5.84％，汽、柴油每公升應分別調降0.9及1.0元。

台灣中油強調，調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

