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網路第一大布布童鞋　用大數據幫孩子選鞋　打造無人微型體驗店

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▲布布童鞋與金屬中心攜手打造足部測量機器，更能了解孩子的足部狀況。（圖／翻攝自布布童鞋臉書。）

▲布布童鞋與金屬中心攜手打造足部測量機器，更能了解孩子的足部狀況。（圖／翻攝自布布童鞋臉書。）

記者林淑慧／台北報導

為搶攻新零售市場，網路第一大童鞋品牌布布童鞋，攜手金屬中心導入足壓測量機，透過科學的大數據分析，不僅幫孩子找到最適合的鞋款，同時記錄孩童足部的成長曲線，進而打造無人微型體驗店，找到差異化的藍海市場。

布布童鞋是國內第一大網路童鞋品牌，為了讓網路起家的銷售方式更加多元化，近年積極拓展實體店面，拓展成為線上線下結合的新零售事業體；不過，童鞋專賣店該如何找出專屬於自己的特色，從眾多競爭對手當中脫穎而出，成為其最大挑戰。

金屬中心表示，如何幫孩子找到適合生長曲線的好鞋，是身為父母在意的事情，他們為布布童鞋發展出足壓測量機，藉由互動式足部測量系統，可測量足型與足壓，並將資料送往雲端資料庫，建立兒童足部成長履歷。

▲國內第一大網路童鞋品牌布布童鞋，用大數據分析幫孩子挑選適合成長曲線的童鞋。（圖／金屬中心提供）

▲國內第一大網路童鞋品牌布布童鞋，用大數據分析幫孩子挑選適合成長曲線的童鞋。（圖／金屬中心提供）

「透過科學的大數據分析，幫孩子找到最適合的鞋款，」金屬中心主管指出，足壓測量機可提供客製化的服務，有效率的銷售模式，可減少試穿鞋時的穿脫時間，店員來回倉庫時的等待時間，不僅提高民眾上門購鞋的意願，也提高店員工作販售成功的機率。

另外，金屬中心也為布布童鞋導入創新營運模式，實現主動關注、微型展店與統倉集配的商業模式，搶攻由線上走到線下的新零售商機。

金屬中心表示，這套無人微型體驗店的運作模式，可以有效地降低門市庫存，擴大商品展示空間，有效掌握客戶資料，做出與其他商家的差異化，未來在便利超商或是捷運站都可成為銷售據點，業者也能往加盟連鎖體系進軍，進而在飽和市場中找到新藍海。

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關鍵字：布布童鞋,金屬中心,新零售

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