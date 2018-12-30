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靠賣醬油做出千億市值　成就34個億萬富翁、老闆身價飆至520億

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▲▼ 佛山市海天调味食品股份有限公司董事长兼总裁龐康。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 佛山市海天调味食品股份有限公司廠區。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

在大陸調味品行業裡，在很長的一段時間裡，都是海天一家獨大，尤其是在醬油領域，海天是大陸最賺錢的調味料公司，而成就這一局面的，就是海天創始人、董事長龐康。26歲時，他還只是幫人賺錢的職員，如今身價已近520億元（人民幣，下同）。他也親手將海天送上財富的巔峰，市值已破1800億，更是一手造就了34個億萬富豪

龐康出生於1956年，是一名土生土長的廣東人，1982年，剛大學畢業的龐康就被分配到了佛山，在佛山市珠江醬油廠擔任副廠長，這就是海天的前身。那個年代，政府倡導企業改制，推動現代企業制度的建立，同時也鼓勵民營經濟的發展，正好是政策利多的時候。

經過了三次改制後，海天從一個不知名的工廠，一躍成為全國最有名氣的調味品企業。而龐康，也從一個技術員的身份，一步步走上了海天董事長的職務，這幾十年造就了海天味業，同時也改變了他的人生軌跡。

在接手企業後，他面對的第一個難題，就是傳承的問題。首先是釀製的手法，傳統的醬油製作是從晾曬到發酵都得靠著人工一步步操作，但是傳統技法很可能會出現衛生方面的問題，這對於一個企業來說，更是最致命的問題。於是，他想到了用科學工業改良傳統的技法。

為此，他成立了一個100多人的技術團隊，專門解決生產過程的安全衛生問題；另外，他每年都會劃撥專門的款項用於科學研發，將自家的技術中心升級到國家級別。同時利用大數據等科學手段建立了一整套SOP，包含一年中什麼時候晾曬最佳、溫度多少最適合，都能測量出來

▲▼ 佛山市海天调味食品股份有限公司董事长兼总裁龐康。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 海天工廠陽光曬池群。（圖／翻攝自百度百科）

2008年，海天更是投資數十億，建立起了80萬平方公尺的陽光曬池群。同時，引進了數十條最先進的生產線，他用高效、迅速的生產線，取代了傳統加工效率低下的生產方式。這一改變，也讓海天向高規格、大規模的生產方向邁進。

靠著這些先進的生產線，海天每小時能灌裝48000瓶醬油，同時在安全等級上，也有很高的提升，甚至超過同行業的最高衛生標準。2011年，海天醬油的市場佔有率突破15%，三年提升了10%。這個時候，龐康開始帶領企業進軍蠔油、食醋等調料領域，為此他還專門斥資近3000萬美元從美國，引進了一條先進的生產線。

2014年2月11日，海天味業正式登陸A股，當時的市值近500億元，更讓擁有股票的34位員工同時都晉升成為億萬富豪，龐康自己則以近200億的身家，躋身於頂級富豪的行列。2018年，龐康身價飆升至520億元，在《胡潤百富榜》名列第35名

隨後公司股價一路飆升，在2018年6月股票高點，海天股價漲幅已達479.24%，遠超同類上市企業股價增速，而截至12月28日收盤，海天市值1857.57億人民幣。

此外，海天的收益成績也相當漂亮，2017年，海天味業營業收入145.84億元人民幣，同比增長17.06%；股東的淨利潤35.31億，同比增長24.21%，海天公司的調味品無論在產量和銷量上都排名行業首位

▲▼ 佛山市海天调味食品股份有限公司董事长兼总裁龐康。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 海天的產品線除了醬油之外，還跨及多種調味品。（圖／翻攝自百度百科）

據了解，雖然，海天味業目前已佈局了醬油、蠔油、調味醬、醋、雞精、味精、料酒等多種調味品，但醬油依然是營業收入的主要來源。數據顯示，2017年海天通過賣醬油獲得了88億元收入，同比上漲17%，佔總營業收入的比例已經達到了60%；此外，調味醬及蠔油營業收入佔比大概在15%左右。

作為一個企業家，龐康帶領著企業由傳統走向現代，同時將二者的優點結合到一起。他不僅是一個企業家，更是傳統的繼承者，而他成功的背後，也離不開數十年如一日的堅持。

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關鍵字：中國,大陸,富豪,創業,醬油

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