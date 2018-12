阿聯直升機恐怖墜毀「火球竄出山谷」！　機上4人全數罹難

▲ 影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

阿拉伯聯合大公國(UAE)一架直升機29日墜毀,機上4名成員全數罹難。從目擊者的影片可見,直升機墜入遍佈石頭的山谷中,一大團火球接著竄出。據《美聯社》報導,該架直升機原本在拉斯海瑪(Ras Al Khaimah)執行救援任務,卻在該國最高的山脈傑貝賈伊斯(Jebel Jais)、世界上最長的高空滑索(ZipLine)附近墜毀。

