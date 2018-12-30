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【浩鼎案】吳景欽／面對科學　檢察官追訴專業不足

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▲中研院前院長翁啟惠、浩鼎公司董座張念慈被士林地檢署依貪污罪起訴，歷經2年審理，在28日上午11點宣判，翁啟惠跟張念慈都獲判無罪。（資料照／記者李毓康攝）

●吳景欽，真理大學法律系副教授兼系所主任、馬偕醫學院兼任副教授、台灣永社理事、台灣陪審團協會理事，著有：《法官應該我來當》、《國民參與刑事審判制度》。

前中央研究院院長翁啟惠，因其女兒持有浩鼎公司股票數千張，被檢察官認定是中研院技術轉移給浩鼎公司的行賄對價，致被以公務員受賄罪起訴。在經過兩年多後，士林地院對翁啟惠為無罪判決，雖尚未確定，卻讓人對檢察官的訴追專業產生質疑。

依《貪污治罪條例》第5條第1項第3款，於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，可處7年以上有期徒刑，並得併科6000萬元以下罰金。故浩鼎公司為了取得中研院酵素合成法的製作技術，想以1500張技術股來賄賂院長翁啟惠，雖因經濟部認為有疑義而未有移轉，仍可成立期約賄賂罪。而之後，又以3000張股票為代價，來取得專屬授權，而這些股票就移轉到翁啟惠女兒名下，故翁啟惠成立公務員職務行為受賄罪似無任何疑問，為何法院仍判無罪？於公務員期約受賂之場合，因無實際收受賄賂，就得證明有期約合意之事實與證據。而檢察官雖提出諸多翁啟惠與浩鼎董事長張念慈之間的電子郵件，但這些都屬傳聞證據，除非具有極高的可信性與必要性，否則是不能成為法庭的證據。就算勉強認為有證據能力，但這些郵件若僅是斷簡殘篇的結果，就可能是偵查者的恣意選擇，既無法證明有合意或期約賄賂的情事，也無法達於超越合理懷疑的有罪證明程度，故基於罪疑惟輕判以無罪。

檢察官舉證能力需要更堅實

其次，於公務員受賄罪裡，最難證明者，即是職務行為與收受金錢或利益間的對價關係。最高法院雖曾強調，對價關係，應就職務行為之內容、交付者與收受者之關係、賄賂之種類、價額、贈與之時間等客觀情形加以審酌，不可僅以交付之財物名義為贈與或政治獻金，即謂與職務無關而無對價關係。惟如此的認定基準仍屬於一種綜合性的判斷，實趨於模糊與不確定，也代表檢察官的舉證責任與能力得更為堅實才行。

惟關於3000張股票的部分，檢察官雖然指證歷歷，認為這就是行賄的事實，但在法庭之上，不是靠經驗法則的猜測，更不是理所當然的想像，而是要有證據。可惜檢察官一直無法證明，此等股票到底是貪污對價，還是翁以自己的技術且以創始人身分所取得的報酬、抑或是借貸。這同樣也無法達於超越合理懷疑的有罪程度，致得判處無罪。

檢察官雖必上訴，但除非有更多強而有力的證據，否則有很高的機率第二審亦會判無罪，並因《刑事妥速審判法》的規定，不得上訴而終結。因此政府應立即檢討檢察官在涉及高度科學專業的訴追能力之不足，更重要的是，對於現行公家研究機構技術移轉給民間企業的利益迴避問題，不能僅靠不痛不癢的倫理規範，而必須在法律中明確規定。 

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