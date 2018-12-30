高齡狼父亂摸女兒「反正嫁人還不是被摸」　被判刑惱羞再搶劫前妻

▲ 一名父親對親生女兒動手動腳，被判刑還惱羞成怒。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓傳出一起驚悚的家庭性暴力案件，一名狼父過去慣性性騷擾女兒，對年輕的女兒毛手毛腳，沒想到他和妻子離婚後，還威脅對方給他鉅額金錢，否則就要告訴街坊鄰居「女兒不乾淨」，日前遭判有期徒刑。

現年70歲的老翁1997年5月結婚，2014年11月離婚，結束長達17年的婚姻生活。他2009年1月在家中多次強制性騷擾當時24歲的親生女兒，遭判1年有期徒刑，2年緩刑，卻因為被判有罪而心生不滿，找上前妻開的餐廳大吼大叫，「以為我會放過妳們母女、讓妳們好好過活嗎？居然敢說我是性騷擾犯人！性騷擾又怎樣？反正嫁人之後還不是會被摸！」

截至2017年11月為止，他5次涉嫌威脅恐嚇，更曾以「要告訴所有人女兒被自己性騷擾」為由，強行搶走前妻身上的錢財，犯案多達8次，遭到起訴。

大田高等法院27日宣布維持原審，判處該名70歲男子2年有期徒刑。法院指出，雖然被告宣稱是因幼年時期生活艱困，才會做出偏差行為，也主張自己平時有參與公益活動，但皆與本案無關，因此駁回抗訴。

這起離譜的案件曝光後迅速引起熱議，網友紛紛留言砲轟，「反正人都會死，你要不要現在死一死？」、「以這個邏輯推論的話，殺人也很合理了」、「嘴巴該洗一洗了」、「既然這樣你為什麼還活著」、「為什麼沒判20年」。