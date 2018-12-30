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家長親手推孩子入戰火「現拿30萬」　沙國重金雇蘇丹童兵去葉門打仗

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▲▼17歲男孩抱著槍。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 17歲蘇丹男孩抱槍作戰。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

蘇丹西部的達佛（Darfur）地區長期內戰，使許多民眾流離失所、家境貧困。《紐約時報》報導，沙烏地阿拉伯看準這一點，自2016年底在當地宣布開徵童兵，只要加入其在葉門的部隊，就可以獲得1萬美元（約新台幣30萬元）的報酬。許多父母為了這筆錢，只能忍痛將孩子送上戰場。

達佛的內戰幾乎奪走哈格（Hager Shomo Ahmed）所有的希望，強盜偷走他家的牛、長達十幾年的流血衝突令他的父母一貧如洗，直到沙國提供這條救命繩。年幼的哈格根本無法在地圖上找到距離家鄉有2000公里遠的葉門，他甚至才剛從一場可怕的內戰中倖存，父母怎麼可能把他丟進另一個戰場呢？但他的家人最終還是妥協了。

哈格14歲時被送到葉門，並在2017年11月回國。他的部隊在前往亞丁（Aden）附近一個營地的陸路中損失20人，第一次戰鬥中損失22人，第二次戰鬥損失35人，6個月後共失去了180人。幾天前才剛過完16歲生日的哈格上周在蘇丹首都喀土木受訪，談及戰火時，他在座位上弓著背說道，他每天都很害怕。

▲▼葉門長期戰爭，無數家庭流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 葉門長期戰爭，人們無處可去，也沒有食物。（圖／達志影像／美聯社）

但他直言，「很多家庭都清楚知道，唯一能夠改變命運的方法就是讓兒子去打仗，再把錢帶回來給他們。」在葉門作戰時，蘇丹軍官也允許他不時打電話給父母，「他們現在很開心。」除了房子，哈格如今還為家人買了10頭牛。

聯合國指出，葉門戰爭是世界上最嚴重的人道主義危機。根據救援團體說法，沙國與鄰國阿拉伯聯合大公國在當地展開封鎖行動，已經導致多達1200萬人瀕臨饑荒，約8.5萬名兒童因此喪生。根據幾名已經返國的蘇丹民兵和調查此事的議員，多達1.4萬蘇丹人在葉門與當地人一起作戰，且至少有數百人在那裡喪生。

在王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的統治下，沙國人聲稱，他們正努力將葉門從伊朗支持的敵對派系手中救出。但為了達成這一點，沙國利用其龐大的石油資源所賺取的財富，將戰爭外包出去，雇傭蘇丹達佛內戰的倖存者為他們作戰，且其中許多人是兒童。

▲▼ 葉門胡塞武裝組織支持者。（圖／路透社）

▲ 葉門胡塞武裝組織支持者。（圖／路透社）

紐時指出，幾乎所有在葉門的蘇丹戰士都來自戰亂頻仍、窮困潦倒的達佛。在長達12年的衝突中，達佛的可耕地和其他本就稀少的資源銳減，造成約30萬人死亡、120萬人流離失所。有些家庭實在太渴望錢財，甚至賄賂民兵軍官，讓他們的兒子去打仗。有戰士指出，童兵年齡大多介於14至17歲間，至少佔整個部隊的20%。

前銀行家、經濟顧問和政府評論家哈菲茲（Hafiz Ismail Mohamed）指出，「人們感到絕望。他們在葉門作戰，因為他們知道在蘇丹沒有未來。我們出口士兵去打仗，彷彿他們是一種商品，讓我們兌換外幣。」

沙國領導的軍事聯盟發言人馬爾基（Turki al-Malki）在一份聲明中指出，他們正努力恢復得到國際社會承認的葉門政府，且聯軍支持所有國際人道主義和人權法律，包括「禁止招募兒童」。他宣稱，「有關蘇丹軍隊中有兒童的指控是虛構的，沒有任何根據。」沙國官員則表示，他們也有士兵在葉門死亡，但拒絕透露死亡人數。 

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關鍵字：蘇丹,達佛,葉門,童兵,沙烏地阿拉伯

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