2018年科技股災！股王「慘摔」一年價差高達200萬、賠掉一台雙B

記者周康玉／台北報導

即將邁入2019年，回顧今年上市股票總市值蒸發2.5兆餘元，每位股民平均虧損25萬元，其中科技股更是陷入股災，最大價差逾200萬，被動元件雙雄更是價差近80萬元，堪稱是「起伏最大」的類股。

今年來震幅最大、最高與最低價差300元以上的個股有華新科、國巨、精測、環球晶、玉晶光、上銀、樺漢、牧德、亞德克-KY、大江、精華、大立光等。

起伏最大的類股包含被動元件、矽晶圓等漲價概念股，同時也有股王股后系列的大立光、精華及精測，以及營運受到中美貿易戰衝擊，下半年急轉直下的各類股，包括工具機、設備檢測廠、工業電腦、氣動元件、生技股等。

法人分析，全球股市在7月出現反轉，科技類股受到英特爾CPU缺貨，以及中美貿易戰擴大等不利因素影響，股價皆陷入動盪，因而引發這波「科技股災」。

分析一年來股價高點與低點價差最大者，便屬股王大立光莫屬，價差高達2233.06元，換算成現金則為223萬元，等於跌掉一台進口房車；然而，檢視其持股大戶，董監持股占21%、外資占48%、投信加自營商不超過4%，融資券不超過1%，換言之，都是「大戶」在玩，且流動性低，因此散戶在此受傷較少。

最讓散戶措手不及是被動元件龍頭廠國巨，從今年初一路狂漲，7月創下1310元歷史天價後，不到三個月跌到324元，一年來股價高低點差距787.89元；換言之，如果你是天價130萬元買進國巨，如今跌到逼近剩下30萬元，直接賠了100萬元。

曾登股后的中華精測今年來也歷經上沖下洗，從去年7月以1520元登股后寶座。今年3月傳出母公司中華投資宣布出脫1500張持股，此後跌下千元大關，一路走低，在10月一度探底，跌破400元；所幸其靠基本面支撐，加上維持在50%高毛利率的兢爭力，年底回溫到500元以上，雖然已不是股后，但至少打底態勢已然完成。

▼股王大立光今年價差最大，高達200多萬。（圖／資料照）