尾牙最夯人氣獎品　大尺寸4K電視、iPhone新機最熱門

財經中心／台北報導

歲末年終將至，尾牙採購商機一觸即發。3C家電通路業者統計，大尺寸的4K大電視，已連續三年稱霸企業尾牙採購最夯禮品，受惠下半年蘋果陸續推出新機，iPhone XS系列及iPhone XR等，也備受企業福委青睞，躋身尾牙人氣獎品之列。

尾牙獎品早鳥採購潮從11月即陸續湧現，依據燦坤統計企業尾牙採購十大3C商品，4K大電視仍蟬聯最夯人氣獎品，企業福委多數指定選擇訂價4萬至5萬間的4K大電視，特別是原裝進口55至65型4K大電視。

▲尾牙獎品早鳥採購潮從11月即陸續湧現，依據燦坤統計，4K大電視已連續三年蟬聯最夯人氣獎品。(圖／ETtoday資料照)

今年下半年蘋果陸續推出新機，照例成為尾牙熱門夯品。企業福委考量規格及價格，多數選購iPhone XS，尤以金色最受歡迎。另外，上月初才剛推出的Apple Watch Series 4，因具備居家照護的新應用功能，詢問熱度不墜。

三星旗艦手機也躋身尾牙人氣獎品前五名。其中，企業福委考量採購預算，以三星Note 9勝出，其中又以湛海藍最受歡迎，高達六成比例選購此顏色。

▲三星旗艦手機也躋身尾牙人氣獎品前五名。（圖／ETtoday資料照）

另外，因尾牙與農曆春節除舊佈新時間相近，著眼於家戶清潔需求，Dyson相關產品也相當熱門。依據燦坤統計，Dyson的無線吸塵器、多功能空氣清淨機雙雙上榜。

農曆春節是家人團聚的時刻，去年開賣旋即熱銷的任天堂遊戲機Switch主機，加上最近新推出精靈寶可夢系列遊戲新作，話題帶動人氣不墜，也成為尾牙獎品的採購熱潮。

依據燦坤統計，企業尾牙採購十大3C商品，前五名分別為：進口55至65型4K大電視、iPhone XS系列及iPhone XR、Dyson相關產品、任天堂遊戲機Switch、三星旗艦手機。排名第六至第十名者為：空氣清淨機、掃地機器人、IH電子鍋、蒸氣烘烤爐及大同電鍋。