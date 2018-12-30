俄專家提「核武炸火山」！　引海嘯摧毀華盛頓…要「消滅西方」

▲冰島的斯奈菲爾火山（Snæfellsjökull）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯軍方媒體日前發布一篇文章，內容中稱俄國若是使用核武武器，轟炸位於冰島的斯奈菲爾火山（Snæfellsjökull），導致火山的西南部山體崩塌，造成大西洋的洋流「墨西哥灣流（Gulf stream）」逆流產生大海嘯，並襲擊美國首都華盛頓，使其陷入癱瘓；這樣的事情發生，很有可能「消滅西方」。

綜合外媒報導，俄國軍方周報「《軍事工業信使（Military Industrial Courier）》」在最新一期出版的刊物中，刊出一名自稱為「科學家和軍事專家」的人士秋羅（Choro Tukembayev）所撰寫的文章，內文中寫道「只要善用墨西哥灣流，華盛頓將會因為超大海嘯而被摧毀。」

秋羅稱，俄國若是使用核武攻擊4744英尺（約1446公尺）高的斯奈菲爾火山，會造成火山西南側坍塌，並在墨西哥灣扭轉海流方向和激起海嘯，導致水流向華盛頓，造成該處被水淹沒而摧毀；類似的大規模海嘯也很也可能會襲擊英國跟歐洲西部，因為兩處海床的構造運動，使這些國家陷入脆弱的境地。



秋羅形容，大西洋的「自然通道」就像「風洞」，入口處是一座火山，而出口處就是華盛頓。此外，秋羅先前也發表過類似的文章，聲稱若是用核武襲擊美國黃石公園及地質斷層，可以「保證摧毀美國」。

報導中指出，俄國主流媒體在文章一刊出後，立即大力抨擊這些言論是無稽之談，沒有任何的科學證據跟不負責任；水文學家尤里（Yuri Dolotov）批評道，從地質學的角度來看，這完全是胡說八道，墨西哥灣流是一個巨大的水流，整個冰島火山被扔進該灣流，就像在伏爾加河上扔下磚頭一樣。