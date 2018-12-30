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川普學一下！俄國用「1年+287萬美元」　建好「烏克蘭–克里米亞」邊境圍牆

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 國際中心／綜合報導

俄羅斯在歷時1年多的時間，花費不到300萬美元（約9295萬）的情況下，於本月27日時宣布，已經完成烏克蘭和克里米亞之間的「邊境高牆」。該座邊界牆高2公尺、60公里長，圍欄上還配有震動傳感器跟夜視攝影機等高科技的監控設備。

根據《RT》報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）27日時宣布，從2017年9月開始競標的「烏克蘭–克里米亞高牆」已經完成，牆高為2公尺、總長度為60公里；該高牆的花費被估計為2億盧布，相當於287萬美元。

此高牆的用意在於防範鄰國的破壞者群體滲透到克里米亞領土，以及阻止非法武器、彈藥、貨物、菸草和酒的販運，以保護國家安全；據悉，類似的國家邊境保護措施已經成功地應用在俄國北部和遠東地區，以及俄國邊境其他高度動盪的區域；這些新的安全系統能讓克里米亞的公民，感到更加的安全。

此外，圍牆上設置的震動傳感器在有入侵者靠近圍欄，並通過障礙物靠近邊界線時，會傳送將警告給值班人員，同時顯示警報部分的地方，以及確定越界者的移動方向；在夜視攝影機的部分則是與無線電傳感器一同應用，當入侵者侵入檢測區域時，夜視攝影機就會啟動，為執勤人員打開錄影影像跟發出警報訊號。

俄羅斯在如此短的時間內，以極低的成本建好了高牆，引發了許多人對美國總統川普是否在「美墨高牆」建造上無能的評論；報導中更直接反酸美國，「雖然某些政客仍然難以完成建造成牆這件事，不過俄國已經做到了」，更有一位美國人表示，川普的「美墨高牆」合約應該給俄國來執行，以克里米亞圍欄的建造價格來判斷，美國南部邊境圍欄應該可以在1.5億美元的預算內完成。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：俄羅斯,烏克蘭,克里米亞,邊界高牆

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