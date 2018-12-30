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媽買迪士尼動畫回家一播變「大法師」　店家：就退38元

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▲ 英國媽媽在商店買迪士尼動畫片「星銀島」，回家一播卻發現是恐怖片「大法師」的畫面 。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

英國22歲年輕媽媽貝絲（Beth Golding）日前到當地一間便宜商店，買了一部迪士尼動畫片《星銀島》（Treasure Planet）打算播給3歲兒子伊萊（Eli）看。沒想到回家一播，跑出的不是奇幻的動畫，竟然是限制級恐怖片《大法師》的畫面，讓她氣得向店家索賠。不過，店家卻聲稱，最多只能退還給她一英鎊（約新台幣38元）而已。

根據《太陽報》29日報導，貝絲最近前往肯特郡（Kent）坎特伯里（Canterbury）的廉價商品連鎖店「一鎊店」（Poundland），精心挑選了一部2002年的迪士尼冒險動畫片《星銀島》，做為兒子伊萊的聖誕禮物。原本打算回家後，2人一起享受精彩的尋寶旅程，想不到按下播放鍵後坐下來一看，跑出來的竟然是「陰暗而恐怖」的畫面，讓她嚇得急忙將電影退出。

貝絲仔細確認一番才發現，自己買到的根本不是封面上所寫的「星銀島」，而是一部1973年的知名美國恐怖電影《大法師》（The Exorcist），而且還是部限制級的電影。

貝絲憤而打電話向「一磅店」投訴，然而店家卻不以為然的回應，只要將電影歸還，他們將售價的一英鎊的錢退回去，一切就沒事了。這讓貝絲聽完更加憤慨，她強調，自己根本不在乎這一英鎊的錢，金錢完全不是這件事的重點，「雖然當時我及時關掉電影，所以伊萊沒有看到任何驚悚的的影像，但是萬一當時他不幸看到了這些恐怖的畫面，我想他也許會留下一輩子的陰影。」

事後，「一磅店」的一名發言人則表示，「我們感謝這位顧客與店家聯繫並提出寶貴意見，我們也會將必要的文件資料提交給供應廠商進行近一步的調查。」

據瞭解，《大法師》是根據1971年的同名小說改編而成，由威廉•弗萊德金（William Friedkin ）所導演，並由麥斯•馮•西度（Max von Sydow） 和琳達•布萊爾（Linda Blair ）主演。電影在1973年12月上映後，因為驚悚的驅魔畫面，迅速成為熱門話題，不但獲得十項奧斯卡獎提名，更在1999年被《娛樂周刊》評選為電影史上最恐怖的電影之一。

▼ 知名廉價商品連鎖店 「一鎊店」店員回應，只能退還給貝絲商品價格的1英鎊而已 。（圖／翻攝自「一鎊店」官網）

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