　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

比吞減肥藥有效！研究：吃土「可包覆脂肪」　順利通過消化甩掉油

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲土壤，吃土，泥土，種植，植物，大自然，土地。（圖／pixabay）

▲吃土竟然可以減肥！（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

「窮到吃土了」大概是許多民眾一到月底的心聲，但有研究指出，吃土的話不但可以包覆脂肪順利通過消化系統，甚至阻止脂肪被身體吸收，堪稱可以利用吃土來達到減肥的效果，「比吞減肥藥還有效！」

根據《每日郵報》報導，澳洲南澳大學（University of South Australia）研究人員表示，原先只是想找可以改善身體、吸收抗精神病藥物的新方法，卻意外發現土壤可以吸收脂肪後順利排出，達到阻止脂肪被身體吸收的妙用。

「這個方法可能可以用來治療肥胖！」博士候選人丹寧（Tahnee Dening）和其他研究人員為了要證實這個理論，將實驗老鼠分成兩組，一組是吃名為「蒙脫石」（Montmorillonite）的土壤、一組是吃含有減肥藥的「奧利司他」（Orlistat），結果顯示，吃土的老鼠體重減少超多，比減肥藥更有效把脂肪排出體外。

報導指出，雖然「奧利司他」能幫助身體消化脂肪，但「蒙脫石」土壤卻可以把脂肪包圍住，接著順利通過消化系統，內臟器官不會吸收土壤，如此一來就能阻擋脂肪遭人體吸收，達到更有效的減肥效果。不過研究人員仍需要時間證實吃土的作法是安全且健康，以及尋找是否有相關的副作用，若臨床實驗成功，相信未來能應用在食品或營養品上。

ET快訊
孫安佐曝光美國監獄生活　一句話戳破「霸凌內幕」
影／6歲女童鼻痛1個月就醫　夾出一條肥水蛭瘋狂蠕動

關鍵字：吃土,土壤,脂肪,減肥,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

你的名字　到底是票房的救星還是生活的毒藥？

「東京車站怒殺10人」23歲邊緣妹預告全面殺戮　網肉搜入浴照驚呆了

動員300頭牛！這家人空地上丟飼料　只為排出「超巨大十字架」

「心愛兒子」為錢殺女同學！離譜媽好心疼　竟幫運屍藏偏遠河島

比吞減肥藥有效！研究：吃土「可包覆脂肪」　順利通過消化甩掉油

媽告川普政府「見兒最後一面」！母子團聚10天　葉門2歲男童病逝

北海道十勝地方地震規模5.4　震源深度50KM！網嚇瘋：又晃又冷

6歲女童「鼻痛1個月」就醫　夾出一條肥水蛭瘋狂蠕動

川普推特語錄／剛和習近平通完電話　協議取得重大進展啦

火山噴發引海嘯逾400人死　印尼喀拉喀托之子縮水剩1/4

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

ft.滅火器！陳其邁玩人體衝浪　網笑：為什麼是正面衝啦XD

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

你的名字　到底是票房的救星還是生活的毒藥？

「東京車站怒殺10人」23歲邊緣妹預告全面殺戮　網肉搜入浴照驚呆了

動員300頭牛！這家人空地上丟飼料　只為排出「超巨大十字架」

「心愛兒子」為錢殺女同學！離譜媽好心疼　竟幫運屍藏偏遠河島

比吞減肥藥有效！研究：吃土「可包覆脂肪」　順利通過消化甩掉油

媽告川普政府「見兒最後一面」！母子團聚10天　葉門2歲男童病逝

北海道十勝地方地震規模5.4　震源深度50KM！網嚇瘋：又晃又冷

6歲女童「鼻痛1個月」就醫　夾出一條肥水蛭瘋狂蠕動

川普推特語錄／剛和習近平通完電話　協議取得重大進展啦

火山噴發引海嘯逾400人死　印尼喀拉喀托之子縮水剩1/4

賴清德兒子迎娶新娘大喊「準備好了」！　首度媒體前曝光

你的名字　到底是票房的救星還是生活的毒藥？

華為新手機曝光 P系列旗艦機　4鏡頭吸睛

打工仔變副會長！2018十大南韓最夯節目「都有朴敘俊」

張景嵐清空3年回憶爆哭！　「不是不愛了，是祝福」

慘！建商開挖遇古蹟損失5千萬　內政部新法「容積可移轉」

腮紅畫錯超顯老　7種修飾臉型的腮紅畫法一次教給妳

留佩萱／小孩怎麼吃都長不大？可能只是因為「缺乏愛」

【人生常談】理工人隨筆／不能為了工作把生活搞砸

下班族／能者多勞？

國際熱門新聞

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七..

女童鼻痛1個月　竟夾出水蛭蠕動

川普：美中協議取得重大進展

印尼海嘯逾400人死　兇手火山..

快訊／菲律賓南部發生規模7.0..

澳洲正妹交管員　年薪達300萬..

吉薩金字塔爆炸案　埃及斃40恐..

離譜媽心疼「心愛兒子」殺人　竟..

北海道地震規模5.4　深度50..

葉門媽告政府獲簽證　10天後兒..

史上第一人　他高中、哈佛同時畢..

新視野號　元旦飛掠「終極遠境」

慧眼看天下／反撤軍! 白宮大震..

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

更多熱門

相關新聞

麥莉靠「拜日式」晉升火辣人妻

麥莉希拉（Miley Cyrus）和「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）近日公佈大婚喜訊，也象征兩人分分合合多年的感情，終於圓滿落幕。至於麥莉跟「好萊塢最性感的男人」結婚，維持好身材的秘密也被翻出，據說她曾靠著瑜伽「拜日式」健康瘦下15公斤，連超模米蘭達柯爾也推薦，想成為性感人妻先學起來。

男獨中2億彩券　興奮喊「退休了」

男友被撞死　她數小時後心痛離世

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

為贖賓士搶銀行！帥主廚臉書起底

即／六福皇宮剛收！爆五星副主廚搶陽信銀行

快訊／30日北部11度　這些地區可能下雪

害怕給另一半承諾的「5星座」曝光

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

他找人到家修冷氣　老婆慘遭水電工欺負

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

曾代理3.8億金流賭博網遭逮　男子陳屍野溪　

胡迪女友《玩具4》外型大轉變

張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇！

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面