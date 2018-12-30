比吞減肥藥有效！研究：吃土「可包覆脂肪」　順利通過消化甩掉油

▲吃土竟然可以減肥！（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

「窮到吃土了」大概是許多民眾一到月底的心聲，但有研究指出，吃土的話不但可以包覆脂肪順利通過消化系統，甚至阻止脂肪被身體吸收，堪稱可以利用吃土來達到減肥的效果，「比吞減肥藥還有效！」

根據《每日郵報》報導，澳洲南澳大學（University of South Australia）研究人員表示，原先只是想找可以改善身體、吸收抗精神病藥物的新方法，卻意外發現土壤可以吸收脂肪後順利排出，達到阻止脂肪被身體吸收的妙用。

「這個方法可能可以用來治療肥胖！」博士候選人丹寧（Tahnee Dening）和其他研究人員為了要證實這個理論，將實驗老鼠分成兩組，一組是吃名為「蒙脫石」（Montmorillonite）的土壤、一組是吃含有減肥藥的「奧利司他」（Orlistat），結果顯示，吃土的老鼠體重減少超多，比減肥藥更有效把脂肪排出體外。

報導指出，雖然「奧利司他」能幫助身體消化脂肪，但「蒙脫石」土壤卻可以把脂肪包圍住，接著順利通過消化系統，內臟器官不會吸收土壤，如此一來就能阻擋脂肪遭人體吸收，達到更有效的減肥效果。不過研究人員仍需要時間證實吃土的作法是安全且健康，以及尋找是否有相關的副作用，若臨床實驗成功，相信未來能應用在食品或營養品上。