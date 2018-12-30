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「心愛兒子」為錢殺女同學！離譜媽好心疼　竟幫運屍藏偏遠河島

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▲▼（圖／翻攝自newirkutsk.ru）

▲古妮爾被殺後，半裸被丟在偏遠的河島上。（圖／翻攝自newirkutsk.ru） 

國際中心／綜合報導

俄羅斯17歲高中生古妮爾（Gyunel Dadashova）先前向母親告知要去見朋友後，就此失蹤，整整消失了8天的時間，隨後她半裸的屍體被發現藏在一處河中島上的灌木叢當中，而她的2名同學則自行承認犯下殺人罪，只因為他們還不起這名少女高達795英鎊（約3萬2台幣）的債務；更誇張的是，其中一名嫌犯的媽媽發現小孩殺人之後，不僅沒有報警，反而還幫忙把屍體運送到偏遠處，想試圖湮滅證據。

根據外媒報導，17歲的嫌犯瑪寇（Igor Marko）先前跟古妮爾借錢，但是因為賭博輸了無法償還，他竟制定了一個殺人計畫，要將催討債務的同學殺死；他以要還錢的藉口，將古妮爾引誘到自己家中後，聯合15歲的朋友謝爾蓋（Sergei），一起將人砍死後丟在地窖裡。

瑪寇的媽媽2天後在地窖打掃時，意外地發現了一雙血跡斑斑的手套，於是向兒子提出疑問，瑪寇也不諱言的表示自己殺了人。不過最令人驚訝的是，取代打電話報警，瑪寇的媽媽決定要幫兒子脫罪，先是將古妮爾的衣服和身上珠寶拿下，隨後將滿是血的屍體用塑膠袋裝起放到雪橇上，穿過已經冰凍的烏達河，將屍體丟在一處偏遠的河島當中埋葬。

瑪寇的媽媽在接受審問時表示，為了不讓兒子跟兒子的朋友變成兇手，才決定做出這種行為。報導中指出，如果殺人棄屍罪名成立，瑪寇跟謝爾蓋將面臨8到20年的牢獄之在，而瑪寇的媽媽則被法官命令不准離開所在的城鎮，是否要坐牢還得再等待下次審判結果出爐。

古妮爾的母親則悲痛的稱，這些犯罪的小孩可能是年輕、愚蠢的，但是身為一位成年女性，怎麼能夠幫助兒子做壞事呢？這名媽媽想拯救她的兒子，但是要把另一個小孩的屍體帶到河邊丟棄，然後過上正常的生活？這是絕對無法被理解！

此外，當時陪古妮爾前去收錢的朋友維多利亞（Viktoria）聲稱，古妮爾進去收錢時她正在門外等，但是當門再度打開時，古妮爾已經倒臥在血泊中，而兩名嫌犯則威脅她，如果敢將此事說出去，她的下場就會跟躺在地上的那個人一樣。

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