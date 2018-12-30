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蛋蛋「刺好刺滿」！花300萬台幣紋全身　61歲伯靠「擀麵棍」完成夢想

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Ray Houghton）

▲61歲的男子雷（Ray Houghton）全身上下都是紋身。（圖／翻攝自Facebook／Ray Houghton

國際中心／綜合報導

來自英國曼徹斯特61歲的男子雷（Ray Houghton）全身上下都是紋身，而他在聖誕節前夕，終於得到他夢寐以求的聖誕禮物，那就是他的陰莖和2顆睪丸上，也都被滿滿的紋身覆蓋。這場紋身一共耗費了4小時完成，雷非常滿意的表示，雖然流了很多血，第二天走路還會痛痛的，但是現在一切都很好，他也藉由紋身重獲自信。

根據外媒報導，雷在2年前因為紋身需要，辦到西班牙當地居住，這段期間內他一共花了75000英鎊（約300萬台幣），坐在紋身家的椅子上度過240個多小時，目的只為了要讓全身上下，一點也不漏地充滿紋身圖案。

雷表示，一開始他只是想要遮掉那些在17歲時完成的「尷尬紋身」，他認為這些紋身很噁心，但是自從進行了全身紋身過後，現在他能夠很自豪地再露出身體，他很喜歡現在自己的模樣；年紀越來越大讓雷感到很困擾，紋身帶給他更多的信心和青春的感覺，他總是對於老年斑和傷疤感到羞恥，不過現在他能夠裸體走到海灘上，享受人們的眼光。

不過雷也稱，紋身過程當中遇到最大的困難即是生殖器的紋身，因為他的臉、首甚至屁股都有完整的圖案，就只差陰莖跟睪丸的部分，讓他感到不完整；所以他等待了紋身師3個月的時間，終於在「擀麵棍」的輔助之下，花了4個小時成功地獲得了紋身，儘管紋身的過程當中流了相當多的血，隔天走路不舒服又痛痛的，他還是相當開心。

▼雷的生殖器上也有紋身。（圖／翻攝自Facebook／Ray Houghton）

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Ray Houghton）

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關鍵字：擀麵棍,生殖器,紋身

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