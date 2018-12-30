動員300頭牛！這家人空地上丟飼料　只為排出「超巨大十字架」

▲牛隻排出來的十字架。（圖／翻攝自Facebook／Laura Elizabeth Duchsherer ）

國際中心／綜合報導

聖誕節對國外家庭來說是一個非常重要的節日，也因此大家慶祝的方式都有些不一樣，來自美國貝爾福的一個農場團隊，在今年的聖誕節時，「邀請」了多達300頭的牛隻，到一處被雪覆蓋的空曠地上，排列成一個十字架的形狀，來請慶祝這個一年一度的日子。

根據外媒報導，網友「Laura Elizabeth Duchsherer」在25日當天，在臉書上發布了一支16秒的影片，片中可以看到佈滿白雪、超空曠的大空地上，有一個超級無敵大的「十字架」，但在仔細一看就會發現，這個十字架好像會動？而且一旁還不斷有東西加入這個十字架所在的位置。

「Laura Elizabeth Duchsherer」表示，這個十字架其實是用「牛隻」組成的，數量大概有300頭！她跟家人用一些飼料和一點點的聖誕魔法，來操縱這些牛隻使其變成一個十字架的模樣，然後再用空拍機來捕捉這個特別的景象。

「Laura Elizabeth Duchsherer」也說，牛隻們其實只是跟這飼料的位置走，只要地面上有飼料，牠們就會停留，整個過程大概維持了20分鐘；而做出這個舉動只是純粹因為想要祝大家聖誕快樂，希望每個人都能和家人朋友一起享受這個難得的節日。