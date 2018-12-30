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媽告川普政府「見兒最後一面」！母子團聚10天　葉門2歲男童病逝

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▲▼葉門的2歲男童阿布拉扎（Abdullah Hassan）身患重病，母親卻因旅遊禁令差點見不到他最後一面。（圖／CFP）

▲阿布拉扎身患重病，母親卻因旅遊禁令差點見不到他最後一面。（圖／CFP）

記者錢玉紘／綜合報導

葉門的2歲男孩阿布拉扎（Abdullah Hassan）因為患有重病，到美國尋求治療，但他的母親卻因為川普政府頒布的旅遊禁令，一直無法前往探視，好不容易在本月17日得到了美國務院發的簽證，但母子相聚才短短的10天，阿卜杜拉就在當地時間29日病逝了。

幫助這家人團聚的美國伊斯蘭關係協會（Council on American Islamic Relations）證實，阿布拉扎因不敵病魔，在29日病逝於加州奧克蘭的兒童醫院。阿布拉扎的父親阿里（Ali Hassan）發表聲明表示，「我們全都心碎了，必須要跟我們的小寶貝，我們生命中的光芒說再見」。

阿里以及阿布拉扎都有美國公民的身分，但是孩子的媽媽斯威莉（Shaima Swileh）卻是葉門公民。阿布拉扎天生患有「低髓鞘化」（hypomyelination），這是一種會影響呼吸的腦部疾病，在去年他8個月大時，一家人為了躲避葉門的內戰逃到埃及，斯威莉也不斷嘗試申請美國簽證，希望一同帶兒子到加州治療。

▲▼葉門的2歲男童阿布拉扎（Abdullah Hassan）身患重病，母親卻因旅遊禁令差點見不到他最後一面。（圖／CFP）

▲阿里與阿布拉扎。（圖／CFP）

今年10月，由於阿布拉扎病情惡化，阿里先帶著兒子前往加州，沒想到醫生診斷之後，確認阿布拉扎的病已經是末期，只能靠呼吸器維生。但由於川普政府對於幾個穆斯林為主的國家頒布了「旅遊禁令」，讓媽媽斯威莉的簽證遭到政府拒絕，被困在埃及，很有可能無法見兒子最後一面。阿里當時受訪時哽咽地說，「老婆每天都打電話，說她想要再次親親抱抱我們的孩子」。

當時，阿里甚至已經考慮要拔掉孩子的呼吸器，減低痛苦，醫院的志工想辦法聯繫上了美國伊斯蘭關係協會，該會在16日對美國國務院提告，同時大批美國網友也在社群媒體上替這一家人發聲，要求國務院盡快核發簽證給這位可憐的母親。

在這樣的輿論壓力下，國務院終於在本月17日通過簽證。斯威莉則在19日抵達加州，和兒子團聚，但母子最後只相處了短短10天，阿布拉扎就病逝了。代表這家人的律師史威廉（Saad Sweilem）提到，「他們擁有極大的勇氣，激勵我們對抗川普政府的旅遊禁令，在阿布拉扎短短的生命中，他堅強對抗疾病以及與家人分離的苦痛，成為了我們的指引」。

美國總統川普一上任即對多個國家發布旅遊禁令，經過多次修正後，於今年夏天正式頒佈，命令中明訂伊朗、利比亞、索馬利亞、葉門等穆斯林為主的國家，以及北韓、委內瑞拉等國人民禁止進入美國，卻也被外界戲稱做「禁穆令」，招致許多歧視的批評。

▼阿布拉扎的葬禮。（圖／CFP）

▲▼葉門的2歲男童阿布拉扎（Abdullah Hassan）身患重病，母親卻因旅遊禁令差點見不到他最後一面。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：葉門,旅遊禁令,禁穆令,川普,北美要聞

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