「自己跟自己討債」　華映重整是林郭文艷自導自演？

圖文／今周刊

「華映重整風暴」持續在台灣資本市場延燒，這場令人嘆為觀止的風暴，創下許多驚奇，包括來催款的子公司董事長，竟然與宣告重整的華映總經理是同一人，一人分飾兩角的荒謬戲碼，到底在演哪一齣？

而債權銀行董事長更直言：「華映最壞時期已過，可以不需走上重整之路！」

這場風暴是人為操作，還是局勢使然？是壓垮大同集團的巨石？還是反而重啟大同經營權和解談判的契機？

2018年12月13日，大同集團旗下的面板廠中華映管與太陽能矽晶圓廠綠能，同一時間爆出財務危機，其中華映向法院提出重整緊急處分，綠能則向經濟部提出債務協商，為這場已打了兩年多的大同經營權之爭，丟下兩顆深水炸彈。

不過，就在這場風暴爆發後不到一個禮拜，12月19日，位在台北市中山北路3段上的大同大樓17樓，有了一場關鍵性的會面。會面的主角，一方是大同公司現任董事、也是在大同資歷超過40年的重要老臣張益華，大同龐大的土地資產多年來由他總管，他是大同董事長林郭文艷身邊最重要的左右手。

另一方，則是足以代表市場派的「新大同」公司董事長楊榮光，這個小組的辦公室原本就設在大同大樓裡，屬於大同集團的「相關外圍組織」。也因此，自大同的經營權之爭開打以來，他被公司派視為「唯一可以信任、談話」的市場派成員。

當公司派、市場派還在場外劍拔弩張，這兩人在大同大樓裡悄悄碰了面。據熟悉內情者描述，張益華顯然有備而來，開口就說：「戰到這樣焦土政策，股價也都跌，兩邊全都死。」

楊榮光則回應：「是啊！何必搞成這樣，對大家都沒有好處。」並順水推舟，「乾脆兩邊公正、公開來談，大同董事會共九席，應該三分天下，其中三席應該找社會公正人士擔任，剩下的才是我們雙方。往後大家都應該為大同公司的利益著想。」這場關鍵會面，是否為雙方兩年多的戰火，打開一扇可以稍作喘息的窗口？還得看往後的發展。

華映自導自演？

林盛昌雙重身分 引發市場雜音

市場上的揣測並非空穴來風，就連這次兩家公司的重災戶—某位債權銀行董事長都直言：「華映應該不需要重整，銀行債務從7百多億元一路減債減到2百億元。」他說，「華映已經走過最壞的時候，怎麼現在卻來這一套？」

根據華映的官方說法，是因為「積欠大陸華映貨款33億元人民幣，其中逾期貨款20億元人民幣，因此，大陸華映和其第二大股東福建省電子信息集團有限公司（簡稱福建信息）均來函催告清償，導致（台灣）華映另一子公司華映百慕達向香港民生銀行的貸款無法順利展延，將產生違約」。

其中驚奇之處有二，一是原來華映公司必須重整的主因，竟是自己子公司「大陸華映」和「大陸華映的第二大股東福建信息集團」催款引起。更有趣的是，台灣華映在2018年12月13日聲請重整之際，這家來催款的大陸華映董事長是「林盛昌」，他不只是台灣母公司派任的董座，同時也是「台灣華映的現任總經理」。

或許是巧合，也或許是大同內部緊急察覺林盛昌的身分衝突，12月18日晚上，大陸華映緊急公告，「林盛昌因個人因素辭去董事長、董事，不再擔任公司任何職務」。

一場華映重整風暴，又重新整頓了大同公司的經營權戰役籌碼。如果真如市場傳言，居中有人為刻意操作的痕跡，那麼，目的恐怕是達到了；但這個目的的代價，是大同18萬股東跟著陪葬。

這場戰役不僅是大同兩派人馬的惡鬥，恐怕也是台灣資本市場最肆無忌憚，也最慘烈的一役。(閱讀全文…)

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