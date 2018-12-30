　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

「自己跟自己討債」　華映重整是林郭文艷自導自演？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／僅供今周刊稿件使用）

圖文／今周刊

「華映重整風暴」持續在台灣資本市場延燒，這場令人嘆為觀止的風暴，創下許多驚奇，包括來催款的子公司董事長，竟然與宣告重整的華映總經理是同一人，一人分飾兩角的荒謬戲碼，到底在演哪一齣？

而債權銀行董事長更直言：「華映最壞時期已過，可以不需走上重整之路！」
這場風暴是人為操作，還是局勢使然？是壓垮大同集團的巨石？還是反而重啟大同經營權和解談判的契機？

2018年12月13日，大同集團旗下的面板廠中華映管與太陽能矽晶圓廠綠能，同一時間爆出財務危機，其中華映向法院提出重整緊急處分，綠能則向經濟部提出債務協商，為這場已打了兩年多的大同經營權之爭，丟下兩顆深水炸彈。

不過，就在這場風暴爆發後不到一個禮拜，12月19日，位在台北市中山北路3段上的大同大樓17樓，有了一場關鍵性的會面。會面的主角，一方是大同公司現任董事、也是在大同資歷超過40年的重要老臣張益華，大同龐大的土地資產多年來由他總管，他是大同董事長林郭文艷身邊最重要的左右手。

另一方，則是足以代表市場派的「新大同」公司董事長楊榮光，這個小組的辦公室原本就設在大同大樓裡，屬於大同集團的「相關外圍組織」。也因此，自大同的經營權之爭開打以來，他被公司派視為「唯一可以信任、談話」的市場派成員。

當公司派、市場派還在場外劍拔弩張，這兩人在大同大樓裡悄悄碰了面。據熟悉內情者描述，張益華顯然有備而來，開口就說：「戰到這樣焦土政策，股價也都跌，兩邊全都死。」

楊榮光則回應：「是啊！何必搞成這樣，對大家都沒有好處。」並順水推舟，「乾脆兩邊公正、公開來談，大同董事會共九席，應該三分天下，其中三席應該找社會公正人士擔任，剩下的才是我們雙方。往後大家都應該為大同公司的利益著想。」這場關鍵會面，是否為雙方兩年多的戰火，打開一扇可以稍作喘息的窗口？還得看往後的發展。

華映自導自演？
林盛昌雙重身分 引發市場雜音

市場上的揣測並非空穴來風，就連這次兩家公司的重災戶—某位債權銀行董事長都直言：「華映應該不需要重整，銀行債務從7百多億元一路減債減到2百億元。」他說，「華映已經走過最壞的時候，怎麼現在卻來這一套？」

根據華映的官方說法，是因為「積欠大陸華映貨款33億元人民幣，其中逾期貨款20億元人民幣，因此，大陸華映和其第二大股東福建省電子信息集團有限公司（簡稱福建信息）均來函催告清償，導致（台灣）華映另一子公司華映百慕達向香港民生銀行的貸款無法順利展延，將產生違約」。

其中驚奇之處有二，一是原來華映公司必須重整的主因，竟是自己子公司「大陸華映」和「大陸華映的第二大股東福建信息集團」催款引起。更有趣的是，台灣華映在2018年12月13日聲請重整之際，這家來催款的大陸華映董事長是「林盛昌」，他不只是台灣母公司派任的董座，同時也是「台灣華映的現任總經理」。

或許是巧合，也或許是大同內部緊急察覺林盛昌的身分衝突，12月18日晚上，大陸華映緊急公告，「林盛昌因個人因素辭去董事長、董事，不再擔任公司任何職務」。

一場華映重整風暴，又重新整頓了大同公司的經營權戰役籌碼。如果真如市場傳言，居中有人為刻意操作的痕跡，那麼，目的恐怕是達到了；但這個目的的代價，是大同18萬股東跟著陪葬。

這場戰役不僅是大同兩派人馬的惡鬥，恐怕也是台灣資本市場最肆無忌憚，也最慘烈的一役。(閱讀全文…)

本文為精采摘要，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1149期)。
閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

你可能也會感興趣》
華映、綠能後 大同還有未爆彈？ 
從輝煌到崩壞 大同、華映給台灣什麼啟示？ 
大同董事長林蔚山請辭　太太林郭文艷接任 

ET快訊
影／6歲女童鼻痛1個月就醫　夾出一條肥水蛭瘋狂蠕動
爆乳媽激吻17歲兒他「喬泳褲」網崩潰！傳奇富二代身世曝
為贖賓士搶銀行！帥主廚臉書起底曾告白：六福皇宮我家

關鍵字：華映,林郭文艷,大同,綠能,公司派,市場派,今周刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

華映、綠能驚爆財務危機　大同旗下恐還有未爆彈？

10年市值翻至3倍　統一羅智先靠什麼打造兆元生活圈王國？

拚2020年啟動星宇首航　張國煒：我要大鬧天空一場！

2019存股新攻略！偏鄉醫師自創7心法挑「肥羊股」　10年滾出2600萬

成功交棒要10年！只有6%企業找到接班人　台灣隱形冠軍爆高齡危機

PTT八卦版快變垃圾堆！　3招教你識破網軍如何帶風向

新娛樂帝國崛起！自製電影數超越好萊塢　Netflix靠這招黏住觀眾

被帳單追著跑到年領570萬　53歲大叔靠「借二買六」賺滿荷包

台幣沒升值、產業轉型卡一半..解析台灣「全球最醜經濟體」背後真相

長期缺工、專業斷層...普悠瑪翻車事件後，台鐵該如何重生？

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

ft.滅火器！陳其邁玩人體衝浪　網笑：為什麼是正面衝啦XD

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

林志玲親PO「接吻剪影照」　沉默1hr後公開對象了！

「你應該待在家裡」　女業務面試慘遭歧視還被砍薪1萬

企業搶2020前佈署5G　Gartner：以物聯網通訊、影片為主

「自己跟自己討債」　華映重整是林郭文艷自導自演？

90後富豪曾自信拒絕騰訊投資　如今只求「跪著也要活下去」

美股連2日急漲措手不及　法人抱股跨年前20檔出列　

登錄才能拿獎金很擾民　台電堅拒取消：報名後較有省電意識企圖

美中貿易戰休兵90天　台商加速前進東協找生機

金控尾牙秀來了講排場、抽大獎、拚大咖　送車犒賞員工

快筆記！小資族年終3萬理財術一次大公開

年終求財！近5成民眾希望公司尾牙送刮刮樂

動員300頭牛！這家人空地上丟飼料　只為排出「超巨大十字架」

咕咕雞逃出雞舍和12貓一起生活　學會「耍懶神招」亮點笑翻

孫安佐曝光「美國監獄生活」　一句話戳破「霸凌內幕」

2020民進黨如何有希望？　學者：蔡英文讓賴清德選總統

Google地圖超便利功能！一按「記住停車位」　要繳多少錢也能記

你也一樣嗎？內向者的4個自白：希望好友離我遠一點

懶人包／全台灣「跨年演唱會」總整理！「最大咖天后」台北尬場頑童

「你應該待在家裡」　女業務面試慘遭歧視還被砍薪1萬

「心愛兒子」為錢殺女同學！離譜媽好心疼　竟幫運屍藏偏遠河島

比吞減肥藥有效！研究：吃土「可包覆脂肪」　順利通過消化甩掉油

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

財經熱門新聞

90後富豪曾自信拒絕投資　如今..

快筆記！小資族年終3萬理財術一..

法人抱股跨年前20檔出列　

跟自己討債　華映重整是他自導自..

美中貿易戰休兵90天　台商加速..

女業務面試慘遭歧視還被砍薪1萬

登錄享節電獎勵很擾民　台電堅拒..

台酒酒香拌麵出包　自主下架

22K走入歷史　元旦新制攸關你..

一年身價暴漲2000億　他成時..

喝喜酒包多少？紅包行情表保證不..

暴雪得罪玩家　市值一天掉千億

員工抱怨台積血汗　台積說話了

439檔海外股票基金　9檔正報..

更多熱門

相關新聞

緊急處分之聲請遭駁回　華映重訊將依法抗告

大同集團旗下面板廠華映（2475）13日重訊宣布，向法院聲請重整及緊急處分，今天（28日）晚上發布重訊指出，其緊急處分之聲請遭駁回，將依法抗告。

銀行業2018年獲利創歷史新高？　關鍵就在華映、綠能曝險

金管會擴大監視大同集團　福華也被實地查核

大同股災　董座恐遭假扣押

華映證實已裁員63人　財務危機展開樽節支出

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

即／六福皇宮剛收！爆五星副主廚搶陽信銀行

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

快訊／30日北部11度　這些地區可能下雪

害怕給另一半承諾的「5星座」曝光

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

為贖賓士搶銀行！帥主廚臉書起底

胡迪女友《玩具4》外型大轉變

曾代理3.8億金流賭博網遭逮　男子陳屍野溪　

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

Wish、Masha掰了《娛百》　傳找她們接棒

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面