　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

火山噴發引海嘯逾400人死　印尼喀拉喀托之子縮水剩1/4

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印尼喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）持續活動。（圖／路透）

▲印尼喀拉喀托之子火山至今已經縮小到原先的1/4左右。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印尼22日的海嘯造成超過400人死亡、逾1500人受傷，科學家將矛頭指向鄰近的喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）噴發，造成邊坡滑移引發巽他海峽沿岸海嘯。研究人員觀察喀拉喀托之子的衛星圖，計算落入海中的岩石與火山灰數量，推測火山在過去一週已減少超過2/3高度和體積，甚至只剩噴發前的1/4左右。

綜合外媒報導，印尼火山學和地質災害防治中心的數據顯示，自12月22日火山噴發及海嘯發生以來，喀拉喀托之子的高度從338公尺減少至約110公尺，而體積也從原先的1.8億立方公尺，縮小至4000萬到6700萬立方公尺，幾乎只剩下噴發前的1/4左右。科學家推論，多數消失的部分隨著火山運動滑入大海，因而形成5公尺高的巨浪，淹沒爪哇島和蘇門答臘島附近的海岸線。

▲▼印尼海嘯已造成超過400人死亡。（圖／路透社）

▲火山噴發引起的海嘯已造成超過400人死亡。（圖／路透）

印尼能源部的地質調查單位秘書雷特多莫普爾博（Antonius Ratdomopurbo）表示，由於火山高度和體積已經縮水，減少下一次火山噴發後山體滑坡引發海嘯的風險，現在喀拉喀托之子的噴發類型為薩特塞式（Surtseyan），火山口流出的岩漿會與海水相互作用，圍繞在噴發口形成凝結的岩環。

喀拉喀托之子自今年7月起活動加劇後，至今不斷縮小，雷特多莫普爾博表示，目前火山噴發造成的海嘯危機幾乎可以解除，只有巽他海峽（Sunda Strait）附近的斷層再度活動引發地震，才有可能再發生海嘯。

ET快訊
李興文兒IG秀「整罐大麻」：每天都要攝取　檢警將調查
他月薪30萬！女友「15天刷40萬」卡全爆　未來岳母一句話崩

關鍵字：東南亞要聞,喀拉喀托之子火山,印尼海嘯

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／剛和習近平通完電話　協議取得重大進展啦

火山噴發引海嘯逾400人死　印尼喀拉喀托之子縮水剩1/4

正妹交管員高舉「大棒棒糖」　澳洲超爽工年薪高達280萬台幣！

最後邊疆…新視野號元旦飛掠「終極遠境」　拜訪史上最遙遠目標

美軍撤離敘利亞後…傳武器留給庫德戰士　包括反坦飛彈、裝甲車

慧眼看天下／川普撤軍敘利亞　不再當世界警察

杜特蒂又暴走了…嗆基督教「三位一體」很傻　無視全國88％信徒

2018全球百大綠色旅遊勝地公布　台灣這3地入選奪亞洲最多

越南團集體脫逃仍有128人失聯　官方要求加強管理觀光活動

吉薩金字塔群4死爆炸後…埃及特警拂曉突擊　分3路擊斃40恐攻嫌

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

ft.滅火器！陳其邁玩人體衝浪　網笑：為什麼是正面衝啦XD

林志玲親PO「接吻剪影照」　沉默1hr後公開對象了！

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

2消瘦柴犬遭棄空屋吃飯流淚　徐文良心疼：不要丟下牠們...

撐了4天...體虛黑狗寶寶走了　狗媽淚眼刨土不願離開：醒醒

川普推特語錄／剛和習近平通完電話　協議取得重大進展啦

火山噴發引海嘯逾400人死　印尼喀拉喀托之子縮水剩1/4

正妹交管員高舉「大棒棒糖」　澳洲超爽工年薪高達280萬台幣！

最後邊疆…新視野號元旦飛掠「終極遠境」　拜訪史上最遙遠目標

美軍撤離敘利亞後…傳武器留給庫德戰士　包括反坦飛彈、裝甲車

慧眼看天下／川普撤軍敘利亞　不再當世界警察

杜特蒂又暴走了…嗆基督教「三位一體」很傻　無視全國88％信徒

2018全球百大綠色旅遊勝地公布　台灣這3地入選奪亞洲最多

越南團集體脫逃仍有128人失聯　官方要求加強管理觀光活動

吉薩金字塔群4死爆炸後…埃及特警拂曉突擊　分3路擊斃40恐攻嫌

頑皮喵玩到卡煙囪…耗2小時套索才救出　正妹主人淚滿面：奇蹟！

為贖賓士搶銀行！帥主廚「超正向臉書」起底　曾告白：六福皇宮我的家

川普推特語錄／剛和習近平通完電話　協議取得重大進展啦

台中「恐龍老爸」帶5歲童看《水行俠》被拒　暴走砸售票亭：等你下班

小歪被爆搶人男友！富二代伴遊日本　同車載進基隆千萬豪宅

企排／「牛姊」自評老化程度慢　鄧衍敏：有機會還想當選手

火山噴發引海嘯逾400人死　印尼喀拉喀托之子縮水剩1/4

第一次抱兒子哭了　謝霆鋒82歲爸吐真心話：這麼醜！

車堵門口5天！屋主直播「保鮮膜包車」洩憤　萬人觀看：太治癒了

90後富豪曾自信拒絕騰訊投資　如今只求「跪著也要活下去」

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

國際熱門新聞

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七..

快訊／菲律賓南部發生規模7.0..

慧眼看天下／反撤軍! 白宮大震..

史上第一人　他高中、哈佛同時畢..

印尼海嘯逾400人死　兇手火山..

對焦人臉特效大吐舌！學生妹嚇爛

男舞者「頭90度著地」當場斷頸..

新視野號　元旦飛掠「終極遠境」

川普：美中協議取得重大進展

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆..

駐敘美軍撤兵後　傳武器留給庫德..

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖..

全球百大綠色旅遊勝地　台灣3地..

澳洲正妹交管員　年薪達300萬..

更多熱門

相關新聞

杜特蒂嗆三位一體傻　無視全國信徒

一向可無遮攔的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），29日再度發言嘲笑基督宗教信仰，激怒大多數為天主教徒的菲律賓國民。杜特蒂在基達帕萬市（Kidapawan）一場演說中表示，基督教義中的「三位一體論」很蠢，認為上帝只有一個，「不能把神一分為三。」

越南團仍有128人失聯！官方已要求加強管理

拒絕狼網友求愛　她被逼全裸視訊

身上多長「第3隻手」　印度人竟把女嬰當神崇拜！

菲律賓地震發海嘯警報！對台無影響

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

即／六福皇宮剛收！爆五星副主廚搶陽信銀行

Wish、Masha掰了《娛百》　傳找她們接棒

害怕給另一半承諾的「5星座」曝光

快訊／30日北部11度　這些地區可能下雪

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶嚶叫」

朱麗倩看劉德華道歉「台下現暖舉」

《延禧》順嬪首曬全家福！網驚：顏值都高

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

遭粉批吃喝玩樂不工作　楊丞琳吐心聲

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面