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「你應該待在家裡」　女業務面試慘遭歧視還被砍薪1萬

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▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲台灣職場對中高齡求職者相當不友善，就有一名女業務面試時曾遭受年齡、外貌歧視。（示意圖／視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

台灣企業卡在「年齡」這一關，對中年求職者並不友善，就業歧視依然無所不在，一名上班族因公司經營不善慘遭資遣，中年轉職對她來說，找工作相當吃力，好不容易得到一次面試機會，卻被面試官以外型為由認定無法勝任，甚至脫口說出「你應該待在家裡」，讓她直呼簡直是「妖怪台灣」。

今年46歲的凃小姐上份工作是在科技產業擔任B2B業務，當時月薪最高4萬5000元，不料公司因經營不善遭到資遣，儘管她有心想找工作，不過每次的求職經驗卻讓她感受到滿滿的就業歧視，尤其現今社會對於中高齡就業者歧見最深，舉例來說，常常在應徵業務時，因年紀和外型而處處碰壁。

身高169公分、體重70公斤的她先前投履歷時其實很快就能收到面試通知，由此可見無論是工作的經歷或能力皆符合企業所需，不過進入面試階段，有的面試官看到本人，明顯感受到對方只是想簡單聊聊就打發她，最後以「應徵的人很多、有消息會再通知」，往往都不了了之。

目前面試誇張行徑不只這一樁，最讓凃小姐印象深刻的是人資主管以外貌為由，直接認定她無法勝任工作，甚至說出「你應該待在家裡」的歧視言語，從這短短半年來的面試經驗，讓她感嘆企業找人都先挑年紀和外型，自己有心想找工作也苦無機會。

此外，她也遇過面試談的工作內容與實際不符，甚至曾經在第一階段面試，當時談定月薪3萬5000元含勞健保，但卻在第二階段面試，被人資以抽傭金為由砍薪水，只有2萬5000元到3萬元，兩者落差高達1萬，最後她苦撐做一陣子就黯然離開。

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關鍵字：上班族,工作,中年轉職,履歷,就業,歧視,薪資,面試,人資,年齡,外貌

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