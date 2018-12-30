元月10檔紅包行情股　搶先卡位



▲投信悄悄布局元月10檔行情股。（圖／記者劉姵呈製作）

記者劉姵呈／綜合報導

台股封關日當天力拚收紅，終場以上漲85點完美封關，但2018年外資賣超台股新台幣3551.38億元，創下近10年最大賣超紀錄，僅次於2008年金融海嘯當年，外資賣超4,700億元的水準。面對新年度的開始，投資人關心的是，元月行情有沒有譜，可不可以賺賺過年紅包，好好的過年放假。法人一致認為，2019年首季回補機率高，封關日擇優買股票抱過年，元月行情仍可期待，尤其以投信悄悄布局的中小型股，在元月上漲機會相對大。

國際股市短暫反彈的花火瞬間熄滅，資本市場充斥渾沌的不安情緒，干擾指數跳動的節奏，加上年底歐美耶誕長假交易將轉趨冷清。因此，投資人靜待元月效應的發酵，逢低尋找台股中的績優遺珠。

美股已經出現止跌反彈，且美股一口氣大跌近4千點，只反彈千點，市場過去太過悲觀，在股市大盤及個股股價大跌變得便宜，將吸引投資買盤進駐，中美貿易戰有望和緩，台股近期有效抵禦美股重挫衝擊，2019將出現元月行情。

而影響元月行情的關鍵因素包括5個重點：首先，權王台積電（2330）、股王大立光（3008）法說會將登場，相關對景氣的看法及公司的展望，將是產業的重要風向球。

另外，1月底前美國財報也開始公布，尤其是蘋果的財報表現，將牽動相關念股的營運；第三，美國消費電子展展預計在1月8日登場，從展場各國際大廠秀出的新技術、新產品，可以看出今年的重要科技趨勢及亮點，包括5G、AI、物聯網、VR/AR、機器人等，都將對國內科技業造成連動。

第四，外資的動向是也相當重要的觀察因素，如果隨著美股反彈，國際股市回穩，放假回來的外資是否開始回補，也將影響台股後續表現。

第五，台灣在農曆年前的資金需求，將推升新台幣上漲，外資將會進來，對台股來說將有助益；他強調，若美股反彈，台股在國際影響因素排除下，元月行情可期。

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