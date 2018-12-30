哭哭！3成6民眾預估年終獎金不到1個月

▲根據國泰金控統計，有36.5%民眾認為年終獎金不到1個月。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

2018年接近尾聲，也代表尾牙季就快到了！不少上班族一年中最期盼的就是領到年終獎金的日子，但根據國泰金控調查，有高達36.5%的民眾預估年終獎金不到1個月。

隨著年關將近，民眾也開始對年終獎金抱持期待，根據國泰金控日前公布「12月國民經濟信心調查結果」，其中針對民眾今年「年終獎金」的看法，有58%民眾預期今年年終獎金的水準和去年相當，有10.4%的民眾樂觀預期會比去年高。

另外，有56%民眾預期今年年終獎金約為1個月到3個月(去年55.3%)，預期年終獎金不到1個月的民眾有36.5%(去年37.5%)，預期年終獎金會超過3個月水準的有7.5%(去年7.2%)。整體而言，今年民眾對於年終獎金的預期較去年略為樂觀。

此外，根據調查民眾對2019年經濟成長率的預期平均值微升至2.3%，且有23.8%認為可能會跌破2%，仍低於主計總處預測的2019經濟成長率至2.41%。

在通膨方面，主計總處上修2019年通貨膨脹率預測值至0.96%，調查結果顯示有61.6%的民眾認為明年通貨膨脹率會超過1.0%，平均通膨預期值為1.1%，仍略高於主計總處的預測值。