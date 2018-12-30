企業搶2020前佈署5G　Gartner：以物聯網通訊、影片為主

▲Gartner預估，有66%的企業組織有意在2020年前部署5G。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

5G商轉時程進入倒數，無論是各國政府、電信商，甚至企業皆積極地搶在2020年前做好相關佈局；根據國際研究暨顧問機構Gartner近日發布對5G使用案例及採用情況的調查結果顯示，有66%的企業組織有意在2020年前部署5G，且預期應用將以物聯網通訊與影片為主，運作效率則將成為關鍵推手。

Gartner資深研究總監Sylvain Fabre表示，就5G的採用來看，終端企業用戶對5G使用案例有明確的需求和期望。然而，5G用戶面臨的一大問題是通訊服務供應商（CSP）仍準備不足。現有的5G網路不是尚未完成，就是還沒有能力滿足企業組織的需求。

目前物聯網通訊仍是5G最受歡迎的目標使用案例，有59%受訪的企業組織預期5G網路將廣泛應用在此用途；影片則為第二受歡迎的使用案例，有53%受訪者打算將5G應用於此。不過，要完全發揮5G技術的潛力，就必須有全新的網路拓樸，包括邊緣運算、核心網路切分（Core Network Slicing）和無線電網路密集化（Radio Network Densification）等全新的網路元件。

Fabre認為，物聯網通訊的數據結果令人驚艷，目前已有其他經過實證且頗具成本效益的技術可進行物聯網無線連網，例如基於4G技術的窄頻物聯網（NB-IoT），以及低功耗廣域網路解決方案（LPWA）。不過5G有其獨特定位，可提供極高密度的連網端點，每平方公里最多可達一百萬個感測器。

除此之外，5G也適用於需要非常低延遲特性的其它物聯網子類別。在影片方面，未來將出現各種不同的使用案例。從影片分析到協作，5G的速度和低延遲性將非常適合用於支援4K和8K的高畫質影片內容。

Fabre透露，大部分通訊服務供應商要等到2025至2030年這段期間，才能在他們的公共網路上實現完整的端對端5G基礎架構。他們首先把重心放在5G無線電通訊，接著才是核心切分和邊緣運算，主要原因在於各通訊服務供應商的5G公共網路計畫，在時間規劃和範圍都大不相同。

通訊服務供應商起初會把焦點放在消費性寬頻服務，可能因此拖延對邊緣運算和核心切分的投資，但後者對5G專案來說其實關聯性更強且更有價值。

Gartner建議，為滿足企業需求，科技產品主管在規劃5G基礎架構解決方案時，除了提供5G無線電，也必須為私人網路提供核心切分和邊緣運算基礎架構及服務。對於急著部署5G的企業組織而言，單純依靠通訊服務供應商，可能無法完全滿足他們短期到中期的需求。

對此， Fabre認為，對於想盡早享受到5G功能優勢的企業來說，企業用私人網路將是最直接的選擇。這類網路可透過通訊服務供應商，或者是基礎架構廠商提供，而且不僅限於傳統的大型基礎架構廠商，也可以是具有雲端和軟體背景的供應商。