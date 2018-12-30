90後富豪曾自信拒絕騰訊投資　如今只求「跪著也要活下去」

▲ OFO創始人戴威。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

27歲、身價35億、北大學生會主席、官二代，這是2017胡潤百富榜上一位90後首富的標籤，從一個普通的碩士研究生，到深受資本追捧的成功企業家，再到胡潤榜上富豪，戴威只用了兩年。

然而從人生的頂峰再跌到低谷，也只是短時間的事情。在前段時間的「全民退押金」風潮下，戴威和他創的共享單車公司OFO都陷入了黑暗時刻，線上OFO退押金等待人數甚至超過了1000萬，就有人調侃，他連退場都創造了一個傳奇。

綜合陸媒報導，生於1991年的戴威算是官二代出身，父親是某間中央企業的高管。但戴威從不因為自己的家庭背景自滿，從小就非常努力、成績一直名列前茅，在北京人大附中上中學的幾年裡，從來沒有跌出過全年級排名前三，2009年更以優異的成績考進北京大學光華管理學院。他也在大三的時候當選北大學生會主席，這也造就了他的不平凡人生。就連後來真格基金徐小平投資OFO的一大原因，都是因為戴威曾經的學生會主席身份。

實際上，OFO並不是戴威第一次創業，據其身邊的同學分享，之前戴威把學校周邊咖啡館夜間的運營時段承包下來，經營一個通宵的咖啡館，為的是讓北大學生在考試之前有咖啡館可以通宵讀書，這筆創業資金是戴威從家裡拿的，原本運營效果還不錯，後來因為咖啡館被老闆關閉，這生意才不得不停下來。

▲ OFO從校園單車走進城市，後來還進軍國際。（圖／路透）

而OFO最初也不是用於共享單車，而是戴威和同學一起發想的一個騎游項目，在一段時間的運營後發現市場規模過小，於是才想到了「共享單車」的點子。最初OFO是一個只針對校園的共享單車項目，由於起初沒有資金，只買了少部分的自行車，然後向北大所有學生發起了號召，讓大家共享出自己的自行車，2015年9月，OFO用這樣的方式在北大校園誕生了。

OFO很快地就取得了初步成功，它讓提供單車的人可以免費騎車，其它人可以用1分鐘1分錢人民幣的費用騎車，上線的第一天就收穫200多個訂單，兩個月後日訂單量突破4000，戴威覺得這個模式已經成功，於是和團隊開始把OFO向北京其它學校推廣。這時的戴威可能還不知道融資為何，但日益增長的用戶規模和學生的口碑，很快讓投資人找上了他。

金沙江創投朱嘯虎率先找到了戴威，戴威了解到共享搭車平台滴滴也是金沙江投資的之後，就接受了朱嘯虎的1000萬A輪融資，資金的注入讓OFO擴張瞬間加速，在2016年9月正值開學的那段時間，平台單日訂單量漲到40萬，一年之內漲了100倍，而那時的OFO仍然是大學校園內的OFO，戴威也還沒想要進軍都市發展。

甚至在騰訊投資主動上門要求領投B輪，並建議戴威要至城市發展的時候，戴威都婉拒了，他認為OFO模式還不成熟，於是B輪選擇了經緯投資，可惜的是，後來的戴威沒能夠一直堅持自己的初心。

▲ 摩拜的成功推著OFO往城市發展。（圖／路透）

就在同樣的時間，摩拜（Mobike）APP上線了，甚至宣佈進駐上海，而被戴威拒絶的騰訊更是轉而投資了摩拜。可想而知，城市的用戶市場比校園大太多，眼見摩拜的用戶量瞬間衝上成為業內No.1，讓OFO兩大投資者金沙江與經緯都相當不能接受，而戴威既已接受資本挹注，當然也就不能一直只守著校園的有限市場，於是在滴滴以數千萬美元殺入共享單車市場時，戴威也帶著OFO走出校園，進入了城市競爭，後來更入駐全世界21個國家地區的250座城市，擁有逾2億用戶。

從那之後的一年多時間裡，大陸很多城市總能看到黃色和橘色的自行車停靠在一起，除了鋪天蓋地的廣告，還有各家無止盡、無底線的價格競爭，但遺憾的是，1塊錢的優惠卻換不來用戶的忠誠。無論OFO還是摩拜，在以為燒錢就能通往成功之路的同時，卻都因為巨大的車輛損耗和維護費用超出了預期收入，導致盈利遙遙無期，最終都犧牲掉了用戶的體驗。

兩敗俱傷之後，原本以為OFO與摩拜可以像當初的滴滴和快的，透過合併壯大，然而最終還是分道揚鑣。幸運的胡瑋煒抓住了合適的機會，將摩拜賣給了美團，並獲得了過億的回報；而自以為能拯救OFO的戴威，卻依舊還沒有找到方向。

有人說如果一直做大學校園，或許如今的OFO會是另一番景象。

▲ OFO退押金人潮圍繞了整個總部。（圖／路透）

根據公開的數據顯示，OFO欠的押金和債務超過100億，根據《中國企業家》報導，早在今年11月份的OFO員工大會上，戴威對員工做了回應。對於押金，戴威說：「退押金沒有問題，只是週期變長了」；對於供應商債務，戴威則說：「有供應商願意債轉股。」看起來戴威似乎輕鬆化解了OFO所面臨的一切問題，而12月21日就被爆出戴威和OFO都收到了限制消費令，不僅不能坐飛機、軟臥，也不能在星級賓館等場合消費。

這似乎意味著這位90後首富被市場驅逐，但戴威在公司內部信中表示：

「在最困難的時候，我們仍需堅守信念，哪怕是跪著也要活下去，只要活著，我們就有希望。我希望每一位OFO人都能認同並堅定信念：不逃避，勇敢活下去，為我們欠著的每一分錢負責，為每一個支持過我們的用戶負責。」

在一次採訪中，面對記者「你覺得自己是一個理想主義者還是一個商人」的提問時，戴威回答「更多的是一個理想主義者」。如果說共享單車行業的爆發成長是讓戴威的理想步入現實，那麼2018年資本泡沫的破滅，或許正在讓他的理想走向幻滅。