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你的名字　到底是票房的救星還是生活的毒藥？

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▲▼ 飛驒高山陣屋 。（圖／福澤喬攝）

文／特約撰述 福澤喬

到底電影場景對於觀光的幫助大不大？2016年造成日港台大轟動的動畫電影「你的名字」，不但主題曲好聽，連動畫裡的場景也成了影迷們朝聖的地點，新宿的天橋、咖啡廳到岐阜的鳥居、神社還有圖書館。兩年過去了，這些地點是不是依舊在影迷的記憶中？還是早已經隨著時間的流逝，過去這些看了一把鼻涕一把眼淚的地方美景或許也早就被遺忘，偶爾經過還會想問一句：「你的名字是？」只是沒有人知道該怎麼回答。

老社區因為卡通電影 一夜成名

岐阜縣北部的飛驒市古川町，曾經是一個悠閒的老社區，清澈的瀨戶川兩岸，有著一整列白色土牆的老倉庫。川邊偶爾有些綠色的垂柳，夏天的午後顯得格外的清幽。但是2016年8月公開的長篇動畫電影「你的名字」打破了這條老街的靜謐。

因為電影故事裡虛構的小鎮「系守町」就是以古川町的原型打造。沿著山麓的鐵道、車站前的計程車、圖書館還有大大的鳥居、參道以及神社，甚至從神社遠眺的景色，都與「你的名字」內的場景如出一轍，古川町一夜之間，成了粉絲們朝聖的熱門景點。

年輕的女孩出現在老街 案情不單純

電影剛上映的時候，小鎮裡只是偶爾有人提到：「誒，我們小鎮的風景好像被畫進了動畫喔」，畢竟飛驒這裡並沒有電影院，所以即便聽到這些消息，村民們也沒什麼感覺。只是，離奇的事情發生了，來到小鎮的年輕女生越來越多，居民們這才警覺到是不是有什麼狀況，四處打聽原因，才知道原來這些女孩子們，是看了「你的名字」來朝聖的。

潮流來得快去得急 這就是人生

飛驒市公所觀光課長北村和弘說：「古川町什麼都沒做，觀光客就爆量增長、尤其是女性遊客明顯增加。」光是2017年遊客從原本的58萬增加到了70萬人，光是古川圖書館一年的入館人數就超過10萬人。

不過，人潮來得快去得也急。2018年連續的豪雨，土石流沖垮了沿著山麓的鐵道，整條鐵路停擺動彈不得，不論日本國內或是海外的遊客，再也不能像以前搭火車進入古川町，當然拜訪的遊客人數也順理成章的「下滑」。

久病成良醫 來客數還可以更高

直到12月初才好不容易搶修成功全線通車，通車之後，幸好「你的名字」的熱潮還沒完全消退。看到這個情況，北村課長並沒有太過興奮：「古川町最吸引人的地方，是在於整個小鎮呈現出非商業氣息的模樣。」

大約16年前，古川町就曾經因為NHK的晨間連續劇大紅過一次，小鎮的居民們也曾經為此很興奮地開心過，但是沒幾年的光景，熱潮過了，街道也變得冷清。所以古川町的居民，對於小鎮成了「你的名字」的場景所帶來得人潮，並不會太過興奮。街坊鄰居也沒有人因此而大量收購土地蓋旅館、酒店。

沒有預算也就少了得失心 過好每天最重要

反觀古川町旁邊的富山市、白川鄉以及下呂市不斷的增建高級酒店，整個城市幾乎成了爭奪外國觀光客的戰場，但是古川町在兩次成為影視劇集的場景，卻淡然處之。「古川町沒有太多預算可以大興土木，乾脆就保留老街原本的生活機能，不要為了招攬顧客而放棄過去的生活。」在北村課長的心中，潮流總會過去，退了潮才在找褲子，還不如趕緊穩紮穩打把馬步蹲好，比較實在。

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關鍵字：日韓風,福澤喬

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