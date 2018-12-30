正妹交管員高舉「大棒棒糖」　澳洲超爽工年薪高達280萬台幣！

▲英國最年輕的「棒棒糖女士」。（圖／取自Widipuspita網站）

國際中心／綜合報導

澳洲建築業近年來逐漸繁榮，需要許多交管員來指揮交通。令人驚訝的是，這個行業竟然引來許多年輕正妹，雖然這份工作有危險性，但由於年薪可以達到13萬澳元（約台幣280萬元），而且上班時間有彈性，所以還是有許多年輕女性想進入這行。

據《每日郵報》報導，由於雪梨近年來的建築熱潮，迫使原本由男性為主的行業漸漸發生變化，在眾多職位中，交通管制員是最多年輕女性選擇的工作，因為上班時間大多都要拿著像棒棒糖的大型交通號誌指引路人，所以她們又被稱為「棒棒糖女士」（lollipop ladies）。

作為交通管制員可能不是每個女孩的夢想，但因為有高新資、工時又具彈性，卻是大家夢寐以求的。據報導，這個行業每小時的時薪為26澳元（約台幣560元），但根據工作時間的不同，最高可以達到每小時60澳元（約台幣1290元）的薪資。

經營交管公司的總經理李爾福（Bethany Lilford）表示，在大學時就開始擔任交通管制員，當初因為需要靈活的工作時間和高薪資才選擇入行，沒想到現在成為總經理，她也鼓勵所有年輕女性勇敢冒險嘗試這份工作，

據報導，一名「棒棒糖女士」表示自己放棄了當老師的工作，選擇成為一名交管員，她說，「我一直在尋找改變生活的方式，因為這份工作薪資比老師高很多，後來決定放棄擔任老師。」而另一位棒棒糖女士也開心表示，自從入這行以來，每年都賺進13萬澳元（約台幣280萬元）。