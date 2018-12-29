登錄才能拿獎金很擾民　台電堅持拒改：報名後較有省電意識企圖

▲立委黃偉哲曾批台電推節電獎勵金登錄制根本是豬隊友。（圖／截取自直播）

記者李蕙璇／台北報導

台電今年初舉辦第一屆節電獎勵活動，用戶須登錄才擁有機會領到獎勵金資格，引起立委及各界批評認為擾民，董座雖曾一度鬆口說要改善，但ETtoday記者詢問已經有334萬用戶登錄了，明年為何不直接適用全國各用戶？台電強調，有登錄的民眾才會較有節電意識，較能達到節電獎勵的初衷。

立委黃偉哲、陳宜民就曾批台電採登錄制是豬隊友、擾民。今年2月6日台電董事長楊偉甫就鬆口，從民眾登錄踴躍來看顯示非常支持這個做法，未來不排除會統統有獎，有登錄的還獎金加碼。只是有的民眾會主動上網登錄，有的是打去台電登記打爆專線惹民怨，甚至還有長輩得親自跑一趟營業處申請。

但從台電目前公布第二屆的獎勵辦法來看，並未改變登錄制，也沒有加碼方案，更因少了第一屆的1~6月追溯優惠早鳥獎金，再次引起民眾議論。

ETtoday新聞雲記者採訪台電發言人徐造華總工程師，明年續辦的第二屆節電獎勵活動，不像今年第一屆有「追溯優惠1~6月共3期、每期至少252元」的早鳥獎金，而再度引發外界批評讓566萬戶的好康飛走了。為何要取消早鳥獎金呢？且為何不乾脆直接適用全國各用戶，直接幫用戶計算節電費用發獎勵金，偏偏還要讓民眾去完成登錄報名參賽的這一個擾民動作呢？

台電發言人徐造華表示，因為今年第一次舉辦節電獎勵活動，鼓勵民眾儘快登錄報名參加，儘快做節電措施，加上有用戶認為截止期到4月底的時間過短有些匆促，廣蒐各界建議之後，趕緊將活動辦法延到6月底，但7月1日起至今登錄的用戶都還是享有節電獎勵的資格，只是沒有像6月底以前登錄參加者，多了3期的獎勵金。

徐造華說，目前累積334萬登錄的用戶，便持續享有節電獎勵資格，而未登錄的用戶若有節電，確實就沒有辦法享受到獎勵。對於堅持用戶須完成「登錄」才享有資格，是因為有登錄者較有節電而獲得鼓勵的動機與企圖心，節電的效果也較為突出。

徐造華還解釋說，其實有些用戶並非特別有意識節電措施，也可能會省電，那是因為家庭成員可能有人到外地工作、求學而減少用電量人數等，這些都是自然節電因素，也才會因此希望明年第二屆還是維持須登錄才享有獎勵資格的方式，希望藉此大家總動員一起來節電。