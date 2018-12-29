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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美軍撤離敘利亞後…傳武器留給庫德戰士　包括反坦飛彈、裝甲車

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▲▼在敘利亞執行任務的美軍車隊。（圖／路透）

▲在敘利亞境內執行任務的美軍車隊。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普日前宣布全面自敘利亞撤軍，可能將改變整個中東局勢。英國媒體引述4名美國官員消息指，美軍指揮官打算在撤軍的同時，將武器裝備轉交給庫德族民兵，繼續對抗伊斯蘭國（IS）M，而此舉很可能激怒北約盟國土耳其。

根據路透社報導，其中3名美國匿名官員表示，這些提議是美軍草擬討論中的一部份，至於五角大廈向最終會給予白宮何種建議，目前仍不清楚。官員說，五角大廈目前仍在內部討論階段，近日會向白宮提報正式建議，最終決定權則在總統川普手上。

五角大廈則表示，討論這些武器的處理問題「並不適當」，同時也為之過早。國防部發言人羅伯森（Sean Robertson）表示，「計畫仍在制定中，並且聚焦在執行謹慎且可控的撤軍計畫，同時也採取所有可能措施確保我軍安全。」白宮則沒有發表任何回應。

川普上週突然下令全面自敘利亞撤軍，不止招來批評聲浪，也導致國防部長馬提斯（Jim Mattis）因此請辭。美國官員表示，川普的這項決定引起美軍將領不滿，認為這是對庫德族人民保衛軍（YPG）的背叛。YPG主導敘利亞東北部的打擊IS戰事。

一名美國官員表示，美方已經向YPG說明，他們將會持續裝備來自華府的武器，直到對抗IS的行動完全落幕為止。這名官員說，「戰鬥還沒結束，我們不能就這樣要回武器。」

消息指出，美軍建議向YPG提供的武器，包括反坦克飛彈、裝甲車輛和迫擊砲，使庫德族盟友得以放心，相信自己並未被遺棄。

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關鍵字：駐敘美軍,美軍敘利亞撤軍,庫德族,敘利亞內戰,IS

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