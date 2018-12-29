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美中貿易戰休兵90天　台商加速前進東協找生機

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▲美中貿易戰開打，就像兩隻巨象互鬥，雙方目前只是皮肉傷，但以出口兩大市場為主的台商卻受傷最重。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中貿易戰開打，就像兩隻巨象互鬥，雙方目前只是皮肉傷，但以出口兩大市場為主的台商卻受傷最重。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰持續延燒，雙方日前達成協議暫時休兵90天，但台商夾在兩大巨象的互鬥下，除積極尋找出路，在美中競爭加劇的全球市場，加速前往泰國等東協市場，以打造「雙產業鏈」作為求生攻略，已成必然趨勢。

過去四十年來，中國崛起成為世界第二大經濟體，無論大陸對外是否願意承認，作為其出口市場的美國，在其崛起過程中扮演了關鍵角色，也是未來決定大陸經貿走勢的最大外在因素。

▲美中貿易戰暫時休兵90天，台商加速東協市場等佈局，以打造雙產業鏈應戰。（圖／CFP）

▲美中貿易戰暫時休兵90天，台商加速東協市場等佈局，以打造雙產業鏈應戰。（圖／CFP）

「大陸和美國就像兩隻大象在那裡鬥，」商億董事長謝智通說，美中的關稅大戰，對專做高端家具的他來說，美國若是執意加徵關稅至25%，廠商勢必將反映成本而漲價，「類似像消費稅的概念，最終影響的是美國消費者。」

「美中貿易戰打到現在，不少台商翹首觀望，且戰且走，」謝智通說，在美國生產的家具，成本比起大陸工廠要貴上二成，加徵10％關稅等於調漲５％售價，對於金字塔頂端的客戶來說「不痛不癢」，預估今年業績持平。

商億主要產品包含沙發、床、餐椅等室內家具，並以客製化產品為主；主要客戶為北美大型家具、家居知名品牌連鎖銷售商。長遠觀之，謝智通也坦言，商億必須加速佈局東協市場，以逐步移轉大陸產能，來避免關稅衝擊。

▲商億董事會通過併購泰國家具公司，董事長謝智通表示，預計最快在明年第一季可完成併購。（圖／商億提供）

▲商億董事會通過併購泰國家具公司，董事長謝智通表示，預計最快在明年第一季可完成併購。（圖／商億提供）

為因應美中貿易戰，商億董事會上周已通過併購一家泰國室內家具製造商，可作為彈性出貨的生產工廠，並可降低中國單一生產其他風險，具有戰略意義。

「併購泰國公司能讓商億多一個生產基地，目前正在進行新廠擴建，預估明年三月起產能可加倍，屆時出貨量能可達100個貨櫃，約占大陸杭州產能的四分之一。」謝智通說。

為因應美中貿易戰的不確定因素，謝智通表示，泰國公司旁仍有空地，正在考慮是否再擴建新廠，若計畫定案、執行並量產，屆時泰國廠產能將可取代大陸工廠的一半產能，可望避開美中關稅大戰帶來的成本壓力。

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關鍵字：美中貿易戰,台商,商億,東協,泰國,家具

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