美股連2日急漲措手不及　法人抱股跨年前20檔出列　

▲今年最後一個交易日獲得法人青睞個股。（資料來源：台新投顧）

記者周康玉／台北報導

台股在2018封關前一個交易日（12/28）反彈，外資從連六賣轉為連二買，法人抱哪些股跨年，成為明年開市指標。法人分析，盤點今年最後一個交易日獲得法人青睞個股，有兩大原則，首先是權值股，第二是平衡配置。

根據證交所統計，今年底上市股票總市值為29.3兆元，較去年底的31.8兆元減少2兆5,134.82億元，減幅達7.90%。儘管如此，台股仍以9727.41點收盤、站上月線。

美股於聖誕假期後上演絕地大反彈，12月26日更送上道瓊工業指數史上最大單日漲點的大禮，第一金投信指出，這波反攻是由美國企業退休基金約640億美元的大買單進場所貢獻，市場仍受到疲軟的消費者信心指數與美中緊張關係影響，12/27開盤急挫後拉尾盤，三大指數連續第二天反彈，震盪加劇。

台新投顧副總黃文清表示，由於近日美股漲得又急又快，法人為了跟上指數，讓摩台結算帳面漂亮，選擇權值股入手最容易。

黃文清表示，觀察封關前買超最多前20檔個股，電子、金融、傳產類股皆有，顯示法人除了想追上指數，也從各類股平衡配置。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近日反彈部分是受惠於美股大漲激勵，而另一方面，台股在美股快速下跌期間仍相對平穩，顯示美股強勢反彈有望為元月效應帶來一定強度的支撐，故短期對股市正面看待。

▼台股在2018封關前一個交易日，外資從連六賣轉為連二買。（圖／資料照）