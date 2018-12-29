　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

最熱跨年！澳洲連發3天「極端熱浪」警報　雪梨氣溫將達40度

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼海邊示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲海邊示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

相較於台灣現在冷冰冰的天氣，位於南半球的澳洲現正面臨超炎熱的夏季，澳洲氣象局28日時發布最高等級的「極端熱浪」警報，未來三天內雪梨的內陸郊區將會面臨40度的高溫，促使當局發布禁火令跟健康警告，大量民眾更因為熱死人的天氣，紛紛到海邊玩水消暑，準備迎接史上最熱的跨年！

根據外媒報導，12月是南半球夏季的開始，雖然現在已經很熱了，但是一月跟二月還有可能會更熱。位於澳洲偏遠西北部的馬布爾巴（Marble Bar）是該國最熱的城鎮，當地氣象預報員表示，這次的炎熱將持續蔓延到澳洲東南部，雪梨、墨爾本跟阿得雷德等大城市的月均溫，將比往常多出16度之多。

而澳洲首都坎培拉更在29日時，迎來12月有史以來最熱高溫紀錄–39度。澳洲氣象局氣象學家黛安娜表示（Diana Eadie），12月氣溫的紀錄將再次更新，而且在這個周末於人口密集的區域達到最高峰。

報導中指出，異常的高溫為澳洲的農業經濟帶來疲憊感，尤其在經過一年的乾旱之後，影響更加的大；全國農民聯合會發言人勞雷塔華萊士（Laureta Wallace）表示，通常在聖誕節前都會下雨，不過今年卻受到這股熱浪的侵蝕。農村消防局更稱，幾乎整個新南威爾斯州都有「高」或「非常高」的火災危險，鄰近的維多利亞州「低強度熱浪」也將繼續向南延伸，往墨爾本的方向前進。

熱浪來襲會對空氣造成一定程度的影響，澳洲衛生當局也已經對孕婦、嬰兒、65歲以上老人和肺病患者提出警告。

ET快訊
陳冠霖床戰老婆「被兒子撞見」　1句話突破窘境！
女要男幫綁鞋帶竟坐垮攤車　留紙條「差點被壓死」求償
朱麗倩眼神直盯劉德華！看老公道歉台下暖舉全被拍

關鍵字：澳洲,熱浪,跨年,極端熱浪

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

推特預告「東京車站隨機殺10人」引騷動　邊緣女想紅：跟隨者太少

拒絕狼網友求愛！人妻被逼全裸視訊、發生性關係　900張裸照外流

超夯拍照軟體「鬧鬼」？學生妹自拍到一半「詭舔舌」嚇到狂奔！

身上多了「第3隻手」！　印度人竟把2個月大女嬰「當神崇拜」

糗！英二戰紀念郵票出包 　美軍登陸諾曼第變登陸「印尼」

留美陸生網購「鉈」涉嫌毒害室友　疑有第2名受害者

最熱跨年！澳洲連發3天「極端熱浪」警報　雪梨氣溫將達40度

聽見已故愛兒「來自冥界的聲音」　母抱著熊熊泣不成聲

推特預告「東京車站隨機殺10人」引騷動　邊緣女想紅：跟隨者太少

拒絕狼網友求愛！人妻被逼全裸視訊、發生性關係　900張裸照外流

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

揭出軌內幕！尤振仲「939字聲明」　破23天沉默：無法接受超速認定

【聲林之王】EP11精華｜音樂頑童哈林搭Gail驚豔開場 搖滾嗨唱《老實情歌》炸翻舞台｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

留美陸生網購「鉈」涉嫌毒害室友　疑有第2名受害者

最熱跨年！澳洲連發3天「極端熱浪」警報　雪梨氣溫將達40度

聽見已故愛兒「來自冥界的聲音」　母抱著熊熊泣不成聲

推特預告「東京車站隨機殺10人」引騷動　邊緣女想紅：跟隨者太少

拒絕狼網友求愛！人妻被逼全裸視訊、發生性關係　900張裸照外流

超夯拍照軟體「鬧鬼」？學生妹自拍到一半「詭舔舌」嚇到狂奔！

身上多了「第3隻手」！　印度人竟把2個月大女嬰「當神崇拜」

23歲少婦牛奶偷倒「除頭蝨洗髮精」　毒害婆婆至腸胃受創

糗！英二戰紀念郵票出包 　美軍登陸諾曼第變登陸「印尼」

快訊／菲律賓南部發生規模7.0地震　網嚇：晃超大！扶牆才能站穩

美中貿易戰休兵90天　台商加速前進東協找生機

溜馬7人得分雙位數　37分拆解活塞登東區第3位

日本遊遇「暗黑AV女優」幫點餐　陸網友瘋喊：我可以！

議長郭信良慰問貧困單親婦女　盼各界關懷社會邊緣人

台灣小魚二連勝打敗韓國實況主企鵝妹　全明星美女吸睛引爆電競賽

留美陸生網購「鉈」涉嫌毒害室友　疑有第2名受害者

不是配合美國！陸慷：「中國製造2025」僅規劃指南　修改很正常

王建民新聞盃僅花2分力連飆3K　記者直呼此生無憾

吃藥狂哭！母一拿「橘綠小鳥包」…兒秒笑吞了　家長全讚嘆：好吃到裝病

林子偉跑速每秒27.7呎排紅襪第5　大谷指定打擊跑最快

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七..

收留失婚兒卻遭虐待　母狠心殺人..

快訊／菲律賓南部發生規模7.0..

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆..

50年前進入亞洲最深洞穴　他沒..

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖..

史上第一人　他高中哈佛同時畢業

男舞者「頭90度著地」當場斷頸..

男墜月台縫　友伸「救命之手」緊..

川普警告　不築牆就封鎖美墨邊境

觀光團逃脫18人被逮　越南盼人..

加拿大被拘女老師已獲釋回國！

日本公務員檢查中國漁船　被帶走..

快訊／印尼發生規模6.0地震

更多熱門

相關新聞

醫3點提醒：跨年、迎曙光擇一就好

很多人已經開始準備迎接跨年倒數和新年曙光，而新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉提前提出3點呼籲，包括注意保暖、避免喝酒過量以及跨年和迎曙光二選一。他說，希望大家真的要注意，如果可以減少不幸事件的發生，即使只有預防一個生命損失，這樣的提醒就值得了。

不與韓國瑜唱歌　陳其邁再拉柯P救援

冷氣團帶雨勢　連假空氣品質佳

元旦連假「15主題樂園」優惠一次看！

最猛冷氣團降剩10℃　圖看跨年多冷

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

快訊／劉德華開唱突喊卡！

泫雅「深夜內褲自拍」胸部以下線條全露.

《還珠》晴兒19年後長這樣！鄰居是故宮

昆凌帶周杰倫回娘家！

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思念密碼

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

梧桐妹喜收3大禮❤喊話了

台灣女粉爆哭！　劉德華開唱喊卡…歌迷崩潰

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

更多

最夯影音

更多

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面