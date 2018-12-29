金控尾牙秀來了講排場、抽大獎、拚大咖　送車犒賞員工

▲兆豐金尾牙台北場在元月率先登場，抽汽車、抽電動車，大拚場。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

元月來了，各金控的尾牙秀登場！兆豐金的尾牙北部場率先登場，最大獎可抽歐洲房車、Ｇogoro，給員工最實質的回饋；富邦金則是將請大牌藝人阿妹登場，將點燃尾牙的熱血；其他金控也不落後，日盛金也拚兩場，總獎金約500萬元，整體總花費金額超過2,000萬元（含抽獎獎金），犒賞員工這一年的辛苦。

金融業中的兆豐金預估舉辦北、中、南三場旺年會，雖然南區場與中區場已經辦過，熱鬧非凡；但1月26日的台北場也受到外界的期待，摸彩金額高達千萬元左右，最大獎還有歐洲房車、Ｇogoro電動車等，最高獎百萬到數十萬，兆豐金不只年平均薪水高、年終多，且尾牙獎品更是誘惑人心，羨煞了其他企業的員工。

富邦金往年都有大型的尾牙，預計在1月12日、1月26日分別為南部場與北部場，其中北區估有逾1.2萬人、南區估3千人參與，邀請藝人台北場為阿妹，高雄場是徐佳瑩跟翁立友。新光金、台新金一直以來都是兄弟都是同一天辦理，兩位董事長都已相互致意，做為尾牙最大的亮點，兩家公司員工預計超過1.2萬人，每總抽獎獎金上看千萬元，獎品同樣讓員工值得期待。

▲富邦金往年尾牙都氣勢非凡，犒賞逾萬名員工。（圖／富邦提供；圖為往年富邦尾牙示意圖）

日盛金、國票金都選了五股工商展覽館作為旺年會舉行地點，其中國票金規劃於明年1/13日舉行，參與人數約1500人，最大獎為10萬元，總總獎金200萬元；日盛金則分為北區、中區兩場，北區的抽獎總獎金大約是300萬元、總參與人數約3300人，最大獎為5萬元，總獎金預算則為470萬元，北區大約300萬元、南區大約170萬元。

至於公股銀行大多是各事業部自行辦理，例如第一金就表示，由各自的事業部辦理尾牙活動，來犒賞員工，沒有大型、聯合的尾牙；但是華南金雖然由同樣由各事業部辦理尾牙，不過在1月19日當天會舉行獎勵員工活動，由各事業部選出優秀員工頒獎、激勵員工來年更加努力、打拼。

▼金控尾牙比較表。（製表／記者吳靜君）