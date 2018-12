快訊／菲律賓南部發生規模6.9地震　網嚇：晃超久！扶牆才能站穩

國際中心/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS)最新消息,菲律賓民答那峨島(Mindanao)附近海域29日11點39分發生規模6.9地震,震源深度約59公里。數據顯示,震央位在Pundaguitan沿海地區東南方海面約101公里處,目前並沒有傳出人員傷亡等消息。

在地震來襲後,美國地質調查局一度把地震規模列為7.2,現已下修至6.9。太平洋海嘯警報中心稍早示警,地震可能會引發海嘯,威脅菲律賓、印尼沿岸,但目前海嘯警報已解除。

當地網友表示,這場地震震很大,而且晃很久,「好像有到幾分鐘那麼長」,必須扶著牆壁才能站穩。

There is a #tsunami threat for coastlines of the Philippines and Indonesia within 300 km of the 7.2 magnitude #earthquake in Mindanao, Philippines. No tsunami hazard for anywhere else. #PTWChttps://t.co/ccOwNC0Km4