　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

23歲少婦牛奶偷倒「除頭蝨洗髮精」　毒害婆婆至腸胃受創　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲牛奶／鮮乳。（圖／翻攝自pixabay）

▲ 媳婦在婆婆的牛奶中加入有毒物質。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

婆媳紛爭一直是許多家庭難解的問題，但南韓日前卻有一樁婆媳問題演變成刑事訴訟的事件，一名6旬婦人和兒子娶的菲律賓籍妻子長期不合，沒想到媳婦竟在她每天喝的牛奶裡摻入專門治頭蝨的洗髮精，導致她喝下後身體不適。

《世界日報》報導，23歲的菲籍少婦今年6月20日於仁川彌鄒忽區的家中，在66歲的婆婆每天都會喝的紙盒裝牛奶中倒入除頭蝨的洗髮精，導致婆婆喝下牛奶後出現腸胃炎症狀，隨後遭依傷害親屬罪嫌起訴。綜合韓媒報導，該名少婦2013年與丈夫結婚後，便與婆婆同住，兩人經常發生衝突，一氣之下犯下罪行。

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲ 23歲少婦年紀輕輕便嫁到南韓，難以適應。（示意圖／CFP視覺中國）

仁川地方法院28日指出，預謀在只有婆婆會喝的牛奶裡放入相當於殺蟲劑的洗髮精，可以想見她有多麼怨恨對方，但考慮到她在陌生的異國遭遇婚姻生活的種種困難、還要學習韓語等因素，判處6個月有期徒刑，緩刑2年，以及1年的保護觀察。

這起事件曝光後迅速引起熱議，網友紛紛留言表示，「不用想也知道這個婆婆一定每天欺負媳婦」、「婆婆也要有點婆婆的樣子」、「雖然這樣是不對的，但她平常該有多辛苦才會做出這種事」；也有網友認為，「這是殺人未遂吧」、「婆婆想要的不過就是個能照顧自己三餐溫飽的媳婦」。

ET快訊
K歌後搶計程車嗆「好膽別走」　男大生遭開2槍爆肚亡
高中生包場慶生「驚人舉動」網嚇傻　校長：找出來給獎勵
劉德華失聲痛哭「不能再唱了」取消3場　官方曝最新狀況

關鍵字：婆媳,日韓要聞,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特效軟體「鬧鬼」　學生妹自拍到一半嚇到狂奔！

身上多了「第3隻手」！　印度人竟把2個月大女嬰「當神崇拜」

23歲少婦牛奶偷倒「除頭蝨洗髮精」　毒害婆婆至腸胃受創　

糗！英二戰紀念郵票出包 　美軍登陸諾曼第變登陸「印尼」

快訊／菲律賓南部發生規模6.9地震　網嚇：晃超久！扶牆才能站穩

「雪河」6秒吞噬大卡車！雪堆急速下墜堆積　駕駛急開門逃命

史上唯一！16歲天才「高中哈佛同時畢業」　下步考法學院踏政治路

慎入！後空翻失誤　男舞者「頭90度著地」當場斷頸身亡

葛萊美得主《Killing Me Softly》作詞家金貝爾離世　享壽91歲

摸「猴子生殖器」大笑！埃及妙齡女做「性暗示」舉動　遭判刑3年

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

揭出軌內幕！尤振仲「939字聲明」　破23天沉默：無法接受超速認定

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

特效軟體「鬧鬼」　學生妹自拍到一半嚇到狂奔！

身上多了「第3隻手」！　印度人竟把2個月大女嬰「當神崇拜」

23歲少婦牛奶偷倒「除頭蝨洗髮精」　毒害婆婆至腸胃受創　

糗！英二戰紀念郵票出包 　美軍登陸諾曼第變登陸「印尼」

快訊／菲律賓南部發生規模6.9地震　網嚇：晃超久！扶牆才能站穩

「雪河」6秒吞噬大卡車！雪堆急速下墜堆積　駕駛急開門逃命

史上唯一！16歲天才「高中哈佛同時畢業」　下步考法學院踏政治路

慎入！後空翻失誤　男舞者「頭90度著地」當場斷頸身亡

葛萊美得主《Killing Me Softly》作詞家金貝爾離世　享壽91歲

摸「猴子生殖器」大笑！埃及妙齡女做「性暗示」舉動　遭判刑3年

31次阻殺勇冠大聯盟　32歲拉克羅伊1年335萬加入天使

米克斯威風站崗「意外變石獅雕像」　媽笑：後面關公害的

「凌晨4點」親戚來電！　原因曝光淺眠女爆氣：有人會去？

高國華喊冤0.25沒酒駕　聲請提審！質疑逮捕程序有瑕疵

凌晨被萌醒！柴臉小狐狸闖民宅猛抓門　同伴忙阻止：人來了快走

怎麼賠？金紙店孝子撞4輛法拉利超跑　善款累計201萬…遠不足

林俊傑神口技！「6秒飆念55字」　一口氣快嘴達陣超狂

特效軟體「鬧鬼」　學生妹自拍到一半嚇到狂奔！

老公購屋遇到女房仲　她看戶籍謄本「多了一個小孩」氣炸

「懷孕變肥又醜」狂羞辱！女友躲背後偷聽…爆哭砸肚　男友傻眼：公主病

國際熱門新聞

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七..

收留失婚兒卻遭虐待　母狠心殺人..

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆..

50年前進入亞洲最深洞穴　他沒..

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖..

男墜月台縫　友伸「救命之手」緊..

川普警告　不築牆就封鎖美墨邊境

快訊／菲律賓南部發生規模6.9..

觀光團逃脫18人被逮　越南盼人..

男舞者「頭90度著地」當場斷頸..

加拿大被拘女老師已獲釋回國！

日本公務員檢查中國漁船　被帶走..

快訊／印尼發生規模6.0地震

閹夫案男主角 20年後又是一..

更多熱門

相關新聞

菲律賓地震發海嘯警報！對台無影響

根據美國地質調查局（USGS）最新消息，菲律賓民答那峨島（Mindanao）附近海域29日11點39分發生規模6.9地震，震源深度約59公里，太平洋海嘯預警中心發布警報，部份地區有海嘯風險。我中央氣象局表示，已經掌握相關資訊，從地震深度、規模以及距離判斷，海嘯機會不大且不至於影響台灣。

快訊／菲律賓南部發生規模6.9地震

觀光團逃脫18人被逮　越南盼人道處理

日本公務員檢查中國漁船　被帶走狂奔東海

日本「最可愛女高中生」佐賀縣勝出

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

快訊／劉德華開唱突喊卡！

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

《還珠》晴兒19年後長這樣！鄰居是故宮

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

泫雅「深夜內褲自拍」胸部以下線條全露.

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思念密碼

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

台灣女粉爆哭！　劉德華開唱喊卡…歌迷崩潰

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

梧桐妹喜收3大禮❤喊話了

更多

最夯影音

更多

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面