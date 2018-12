聽見已故愛兒「來自冥界的聲音」　母抱著熊熊泣不成聲

國際中心/綜合報導

超級暖心!美國加州一名警員坦納(Sean Tanner)於今年10月過世,得年21歲。家人也為了安慰傷心的母親, 在聖誕節時,送她一隻「錄音的玩具熊」,裡面收錄了坦納生前說的話。而這位母親一聽到兒子的聲音時,馬上抱著玩具熊痛哭。

綜合外媒報導,坦納生前任職於China Lake警局。他的姊姊布蘭妮(Brittany)為了安慰失去兒子的母親,今年聖誕節時特地從「Build-A-Bear Workshop」買了一隻穿著「警察制服的錄音熊寶寶」,再把坦納生前的錄音內容放在裡面,在平安夜當天送給媽媽。

從影片可以看到,坦納的母親原本是強顏歡笑的拆著禮物,但一打開禮物發現是一隻著警察制服的熊寶寶時,笑容已不見了,接著她按下熊熊手上的按鈕,播放出兒子生前的聲音,內容說著,「坦納警員第一次沒時間睡覺,但我感覺很好。(Officer Tanner about to get no sleep for the first time. I'm feeling good.)」,母親一聽到錄音,抱著熊寶寶躺在沙發上痛哭了起來。

▼母親強顏歡笑的拆著禮物。(圖/翻攝britmgarcia的推特,下同)

▼看到熊寶寶笑容瞬間不見了。

▼再聽見已故兒子生前說話,泣不成聲。

該影片在聖誕假日於推特上被瘋傳,觀看人次已高達635萬,留言為坦納一家打氣的也高達2,000則。姊姊布蘭妮十分意外,表示今年是第一次度過沒有弟弟的聖誕節,對大家的支持和愛相當感激。但也有不少網友質疑,這行為是不是在母親的傷口上撒鹽。不過布蘭妮強調,母親真的很喜歡這個禮物,也稱每個人療傷的方式也不同,而這個方式是他們正需要的。