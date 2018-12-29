葛萊美得主《Killing Me Softly》作詞家金貝爾離世　享壽91歲

▲ 金貝爾曾參與製作的歌曲多達3224首。（圖／翻攝自Discogs網站）

記者陳宛貞／編譯

曾獲頒奧斯卡金像獎及葛萊美獎的美國知名作詞家諾曼‧金貝爾（Norman Gimbel）日前離世，享壽91歲。他的作品《Killing Me Softly with His Song》經歌手蘿貝塔・弗萊克（Roberta Flack）演唱及多人翻唱，更成為情境喜劇《歡樂時光》（Happy Days）的主題曲，聞名國際。根據Discogs網站，金貝爾一生創作3195首詞，曾參與製作的歌曲多達3224首。

金貝爾的兒子湯尼（Tony Gimbel）向媒體證實，父親已經於19日在加州蒙特斯托的家中逝世。音樂版權組織BMI表示，金貝爾的死訊令他們非常難過，並稱他為「真正有才華又多產的作詞家」；粉絲和親友都將深深懷念他。

金貝爾1927年出生於紐約布魯克林區，在音樂出版商David Blum and Edwin H Morris公司展開他的音樂生涯，早期的成名作包括已故的安迪·威廉斯（Andy Williams）於1956年推出的熱門單曲《Canadian Sunset》的歌詞。

他在電影及電視原聲帶領域取得驚人的成就，為情境喜劇《拉維恩和雪莉》（Laverne & Shirley）、影集《神力女超人》（Wonder Woman）、兒童節目《魔法龍帕夫》（H.R. Pufnstuf）的主題曲填詞，皆成為家喻戶曉的作品，流傳至今。

金貝爾長期與作曲家查爾斯·福克斯（Charles Fox）合作，1974年憑藉著《Killing Me Softly with His Song》奪得葛萊美年度歌曲獎，1979年則以《It Goes Like It Goes》和作曲家大衛·希爾（David Shire）共同拿下奧斯卡金像獎最佳原創歌曲獎，後於1984年入選詞曲作者名人堂（Songwriters Hall of Fame）。